  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی مطرح کرد:

۱۰ بهمن جشن برچیدن بخاری های نفتی در خراسان شمالی

۱۰ بهمن جشن برچیدن بخاری های نفتی در خراسان شمالی

بجنورد- معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: دهم بهمن ماه جاری جشن برچیدن بخاری های نفتی در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رجب زاده در نشستی با محوریت بررسی روند گازرسانی و برچیدن بخاری های نفتی مدارس اظهار کرد: بحث برچیدن بخاری های نفتی از مدارس و جلوگیری از بروز حوادث آتش سوزی که دل هر ایرانی را به درد می آورد از اولویت های طرح شده توسط استاندار خراسان شمالی بود که با کار گروهی منسجم و تقسیم کار بین متولیان امر در پایان فرصت زمانی تعیین شده شاهد تحقق این هدف خواهیم بود.

وی افزود: اگرچه در ابتدای کار همپوشانی و ناهماهنگی به چشم می خورد اما در ادامه مسیر کارها نظم گرفت و ستاد ویژه این کار در استان با حضور فرمانداران، بخشداران، مشاوران استاندار و دیگر مدیران مربوط، تشکیل و امور پیگیری شد و این انسجام گروهی ایجاد شده در ادامه برای انجام دیگر پروژه های استان نیز ادامه خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی نیز گفت: برچیدن بخاری های نفتی از مدارس یک حرکت ارزشمند و جهادی است که باید به سمع و نظر مردم رسانده شود.

ولی الله حیاتی افزود: تاکید استاندار بر برگزاری جشن برچیدن بخاری های نفتی در یکی از روستاهای تمامی شهرستان ها با حضور فرماندار، امام جمعه، مسئولان محلی و مردم است.

وی تصریح کرد: همچنین این جشن در مرکز استان با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه برگزار می شود.

کد مطلب 4524950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها