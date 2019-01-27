امسال یک هزار و ۳۶۸ شغل در شهرستان رزن ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین کاویانی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال شهرستان رزن عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون یک هزار و ۳۶۸ اشتغال در سامانه رصد ثبت شده در حالی که تعهد اشتغالزایی شهرستان رزن یک هزار و ۲۶۸ شغل بوده است.

وی با بیان اینکه شهرستان رزن حائز رتبه دوم استان همدان در ایجاد اشتغال و ثبت در سامانه رصد است، اظهارداشت: امسال ۲۷ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی عقدقرارداد و ۱۶ میلیارد و ۷۳۱ میلیون پرداخت شده است.

کاویانی با بیان اینکه ۵۳۸ میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی نیز به ۵۴ پرونده پرداخت شده است، اظهارداشت: در سطح شهرستان از منابع مختلف برای ایجاد اشتغال ۶۰ میلیارد تومان عقد قرارداد شده و ۵۰ میلیاردتومان تسهیلات اشتغال زایی پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار رزن با تاکید بر اینکه باید بحث خوشه های صنعتی به جد پیگیری شود، گفت: شهرستان رزن رتبه نخست کشت رازیانه را داراست و با تعامل دستگاه های اجرایی سعی بر این است تا به عنوان برند شهرستان مطرح شود.