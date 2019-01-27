همکاری دستگاه های استان در تحقق اهداف پروژه "جی نف" مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مفتح ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان، افزود: با رایزنی های انجام شده در راستای ارائه نقشه های دستگاه ها در محور پروژه جی نف، همکاری مناسبی در این حوزه محقق نشده است.

مفتح با بیان اینکه این پروژه از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی است، عنوان داشت: تعداد زیادی از دستگاه ها باید همکاری لازم برای تحویل نقشه ها را انجام می دادند که متاسفانه تنها یک دستگاه اقدام لازم را انجام داد.

وی افزود: در حوزه آب و فاضلاب شهری ارائه نقشه انجام و استعلام از مرکز با پاسخ منفی روبه رو شد.

مدیرکل پست استان با تاکید بر اینکه مقدمه پروژه (جی نف) تهیه نقشه است، گفت: باید در راستای تحقق تهیه نقشه همکاری مطلوب دستگاه ها را داشته باشیم و ما را وارد بروکراسی اداری نکنند.

وی افزود: در حوزه شهرداری ها نیز همکاری مناسبی را شاهد نیستیم.

مفتح با اشاره به اینکه طی ۶ ‌ماه گذشته در برخی حوزه ها ارتفای محسوس رتبه اداره پست استان را شاهدیم، ابراز داشت: اقدامات توسعه ای مناسبی در بخش های مختلف عملیاتی شده است.

مفتح خاطرنشان کرد: در حوزه (جی نف) علیرغم استعلام ها و نامه نگاری های متعدد با دستگاه ها، همکاری ها به شکل مطلوبی عملیاتی نشده و در رتبه ۳۴ ‌قرار داریم.