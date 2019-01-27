به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، سمینار ارائه نتایج مطالعات و معرفی فرصت های پیش روی واحدهای صنعتی در بازار کشور گرجستان برای توسعه صادرات، بازار خارجی و سایر تعاملات بین ‌المللی و برون مرزی صنایع استان با حضور نمایندگان جمعی از واحدهای تولیدی، صنعتی و تجار استان قزوین روز یکشنبه در مرکز خدمات فن آوری و کسب و کار کاسپین برگزار شد.

شهریار کشاورز معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در این سمینار اظهار داشت: معاونت صنایع کوچک این شرکت ضمن انجام مطالعه فرصت ها و شرایط کلان و خرد بازار کشور گرجستان برای محصولات تولیدی استان قزوین و شناسایی بازار آن به عنوان بازار هدف بالقوه برای محصولات و مزیتهای صنعتی استان این سمینار را برای واحدهای تولیدی و صنعتی و تجار و با هدف توسعه و تقویت صادرات و حضور کالاهای تولیدی استان برگزار کرده است.

وی با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری گرجستان گفت: فرصت های پیش رو با توجه به موقعیت خوب این کشور به عنوان دروازه ورود به بازار اروپا و اتصال به بازار ۹۰۰ میلیون نفری آن و همچنین بیشترین رشد اقتصادی کشور گرجستان در بین کشورهای حوزه‌ ی CIS، مد نظر قرارگرفته است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین حمایت از توسعه بازار و صادرات غیر نفتی، شرکت های مدیریت صادرات و کنسرسیوم های صادراتی در راستای توانمند کردن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را از مهمترین وطایف و رسالت معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان برشمرد.

در ادامه این سمینار شهرام احمد پور فرماندار آبیک گفت: شناسایی بازارهای خارجی برای حضور محصولات داخلی یک ضرورت انکارناپذیر است چرا که موفقیت صنایع در گرو رونق صادرات و بازاریابی بین المللی است.

وی افزود: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک کاسپین یک و ۲ توانمندی بالایی برای حضور در بازارهای خارجی از جمله گرجستان دارند از این رو باید برای حضور محصولات خود در بازارهای بین المللی تلاش کنند.

گرجستان به مرکزیت تفلیس یکی از کشورهای حوزه جغرافیایی قفقاز و دروازه های ورود شرق به اروپا است.