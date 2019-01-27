حمایت دانشگاه آزاد از پایان نامه های مربوط به انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری ظهر امروز در نشست خبری گفت: با ایجاد معاونت علوم انسانی در دانشگاه آزاد بستری فراهم می شود که از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در حوزه انقلاب اسلامی بیشتر از گذشته حمایت صورت گیرد.

وی افزود: قرار است نظام موضوعات در حوزه پژوهش های علوم انسانی در دانشگاه آزاد ایجاد شود و پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویان بر اساس موضوعات مطرح شده در این نظام صورت گیرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد تأکید کرد: در حال حاضر از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در حوزه انقلاب اسلامی در این دانشگاه حمایت می شود اما با راه اندازی معاونت علوم انسانی، این روند افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین انقلاب های جهان به شمار می رود که در جهان معاصر رخ داده است، چرا که انقلاب اسلامی به معنی واقعی کلمه یک ساختار کلی را از صفحه روزگار محو و یک سامانه جدید سیاسی، فرهنگی و ارزشی ایجاد کرده است.

کلانتری اظهارداشت: انقلاب اسلامی به واسطه توده های میلیونی مردم به وجود آمده است و علاوه بر پافشاری بر ارزش های اصیل اسلام، به دنبال پیشرفت های علمی و تکنولوژی نیز است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: قرار است همایش بین المللی وضعیت انقلاب اسلامی، کارآمدی کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آزاد برگزار شود.

وی تصریح کرد: در این همایش جمع بزرگی از اساتید دانشگاه های کشور و حوزه حضور خواهند داشت.