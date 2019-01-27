به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی‌زاده در نشست خبری پیش از ظهر یکشنبه خود با اصحاب رسانه و مطبوعات در شرکت برق سمنان، ضمن تشریح پروژه‌های قابل بهره‌برداری برق استان در دهه فجر، تأکید کرد: در ایام پیروزی انقلاب اسلامی ۶۸ پروژه حوزه برق‌رسانی افتتاح می‌شود که سهم روستاها از این تعداد ۴۳ طرح است.

وی بابیان اینکه برای این طرح‌ها مجموعاً ۹ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان اعتبار صرف شده است، افزود: پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از مجموع اعتبارات پروژه‌های دهه فجر به بخش روستایی و سه و نیم میلیارد تومان دیگر به بخش شهری تعلق دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان درباره کیفیت ۶۸ پروژه قابل‌افتتاح این شرکت در ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید داشت: ۱۵ پروژه شامل عملیات به‌روزرسانی، ۲۳ پروژه تأمین برق، ۱۷ پروژه احداث و تجهیز، هفت پروژه تبدیل کابل‌های خود نگهدار، شش پروژه روشنایی در زمره طرح‌های شرکت برق برای افتتاح در دهه فجر هستند.

موسوی زاده درباره پیشرفت پروژه‌های حوزه برق و توزیع در دو سال اخیر، توضیح داد: ۲۱ میلیارد تومان طی این بازه زمانی در صنعت برق استان سمنان سرمایه‌گذاری شده که آمار بسیار خوبی است.

وی افزود: تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در استان سمنان ۷۱۱ کیلومتر خط انتقال برق و ۳۴۸پست برق وجود داشت که امروز این میزان به ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر خط انتقال و هشت هزار و ۱۲ پست افزایش‌یافته است.