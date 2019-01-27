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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

اجرای زنده طراحی پوستر«چهل» در قزوین برگزار شد

اجرای زنده طراحی پوستر«چهل» در قزوین برگزار شد

قزوین- اجرای زنده طراحی پوستر«چهل» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای زنده طراحی پوستر «چهل» روز یکشنبه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور معاون فرهنگی اجتماعی سپاه صاحب الامر(عج) در نگارخانه مهر برگزار شد.

در این برنامه ۳۰ هنرمند اقدام به طراحی در محورهای: چهل سالگی انقلاب اسلامی، دستاوردها، بصیرت، مقاومت و پایداری کردند.

در پایان برنامه هیئت داوران؛ «محمد برین و سمانه طیبا» به بررسی آثار پرداخته و آثار برتر را معرفی کردند که مقرر شد در افتتاحیه نمایشگاهی که به همین منظور در حوزه هنری برگزار خواهد شد به سه برگزیده این ورکشاپ به ترتیب مبلغ:۷۵۰۰۰۰۰ ریال، ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و ۳۰۰۰۰۰۰ ریال اهدا شود.

همچنین به آثار مورد تایید داوران نیز نفری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال اهدا خواهد شد.

این برنامه به همت معاونت فرهنگی هنری سپاه صاحب الامر(عج) و حوزه هنری استان قزوین برگزار شد.

کد مطلب 4524972

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