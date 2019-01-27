به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه دیدار تیم ملی ایران با ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا گزارشی از تقابل دو تیم و نکات آماری آنها منتشر کرده است.

بازگشت امیری و غیبت طارمی

AFC نوشت: «مهمترین خبر در آستانه این مسابقه غیبت مهدی طارمی است که به خاطر محرومیت و دریافت کارت زرد دوم در بازی با چین، در بازی روز دوشنبه غایب خواهد بود. در حالی که کارت زرد ستاره الغرافه را که تا الان ۳ گل در جام ملت ها به ثمر رسانده از این مسابقه محروم کرده است، وحید امیری برای ایران و یوشینوری موتو برای ژاپن بازی خواهند کرد.

رکورد قابل توجه کی روش و کلین شیت های بیرانوند

ایرانِ کارلوس کی روش یکی از سه تیمی در تاریخ است که پنج بازی اول خود در جام ملت ها را بدون باخت پشت سر گذاشته است آنهم بدون گل خورده اما رکورد شگفت انگیز علیرضا بیرانوند دروازه بان ایران از این هم فراتر می رود. دروازه بان پرسپولیس که برای تیم ملی کشورش در ۲۰ مسابقه رسمی بازی کرده (شامل بازی های مقدماتی جام جهانی روسیه و جام ملت های آسیا و دیدارهای مرحله نهایی) و فقط ۴ گل مقابل اسپانیا، پرتغال و سوریه دریافت کرده و کلین شیت‌های قابل توجهی داشته است.

بردهای ژاپن با یک اختلاف گل

ژاپن هم به بخشی از آمار تاریخی خودشان در جام ملت های آسیا دست یافته اند. تیم هاجیمه موریاسو اولین تیمی است که در پنج مسابقه متوالی با اختلاف یک گل نسبت به حریفانش به پیروزی رسیده است.

۴ قهرمانی ژاپن در ۷ دوره اخیر

در حالی که ایران هیجان یک ۹۰ دقیقه برای صعود به فینال جام ملت های آسیا را برای اولین بار از سال ۱۹۷۶ دارد، ژاپن در هفت دوره گذشته، چهار بار قهرمان شده است. سه بازیکن فعلی ژاپن در تیم قهرمان سال ۲۰۱۱ هم حضور داشتند.

آخرین باخت ژاپن مقابل عربستان

ژاپن در مرحله نیمه نهایی فقط یکبار و آنهم در سال ۲۰۰۷ مقابل عربستان با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورده است. آن مسابقه آخرین باری بود که ژاپن در جریان یک مسابقه (بدون درنظر گرفتن ضربات پنالتی) شکست خورد.

سه دوره حذف ایران خارج از ۹۰ دقیقه

هرچند ایران از سال ۲۰۰۴ برای اولین بار به مرحله نیمه نهایی صعود کرده است اما در قرن ۲۱ تاکنون در طول ۹۰ دقیقه یک مسابقه شکست نخورده است. ایران در هر سه دوره قبلی در ضربات پنالتی یا وقت های اضافه باخته و حذف شده است که دو تای آن مقابل کره جنوبی بوده است.

آخرین تقابل دو تیم در آسیا

باوجود اینکه ایران و ژاپن در مراحل انتخابی جام جهانی و جام ملت ها حضور داشتند، دو کشور همواره از بودن در یک گروه و رویارویی با یکدیگر اجتناب کرده اند. آخرین تقابل رسمی ایران و ژاپن در آسیا به سال ۲۰۰۵ بر می گردد که ژاپن توانست با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسد. پیش از آن هم تقابل دو تیم به سال ۱۹۹۲ بر می گشت که کازویوشی که به شکل شگفت انگیزی هنوز بازی می کند، توانست تک گل ژاپن را به ثمر برساند. »