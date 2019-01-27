به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فوربز با ارائه گزارشی از بازی رایانه ای «دفاع مقدس» که توسط حزب الله لبنان ساخته شده به آن واکنش نشان داد.
فوربز با اشاره به این موضوع که ۱۰ هزار نفر این بازی را دانلود کرده اند، مدعی شده که حزب الله برای ساخت آن قوانین را رعایت نکرده است.
نکته جالب در گزارش فوربز این است که بازی با نام «دفاع مقدس» روانه بازار شده اما فوربز در گزارش خود از این بازی با عنوان «جنگ مقدس» یاد می کند.
فوربز همچنین مدعی شده که حزب الله با این بازی کودکان را تشویق به دشمنی با اسرائیل می کند.
پیشتر العهد در گزارشی درباره این بازی نوشته بود: حزب الله لبنان در این بازی سه بعدی مجموعهای از نبردهایی که نیروهای این حزب از ابتدای عملیات دفاع از آستان حضرت زینب(س) در دمشق و نیز مرزهای مشترک لبنان –سوریه در آن شرکت داشتند را شبیهسازی کرده است.
حزب الله لبنان هدف از طراحی این بازی را شبیهسازی نبردهای نیروهایش با تکفیریها، تقویت روحیه جهادی در میان طرفداران حزب الله و نیز ثبت پیروزیهای این حزب بر دشمن تکفیری در منطقه اعلام کرد.
سایتهای خبری نزدیک به حزب الله این بازی سه بعدی را رقیبی برای بازیهایی دانستهاند که در قالب جنگ نرم علیه حزب الله طراحی شدهاند.
معمولا در چنین بازیهایی یک سرباز آمریکایی در حال مبارزه با نیروهای روس، عرب و یا تروریستها نمایش داده میشود و برخلاف واقع این مساله را به بازیکن القا میکند که آمریکا در راس هرم دفاع از حقوق بشر در منطقه قرار دارد.
مراحل این بازی شامل زیارت آستان حضرت زینب(س) و ورود به عملیات دفاع از آستان و سپس اولین درگیری دفاع از این مقام و مقابله با حملهای است که از یکی از صحنها آغاز میشود.
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