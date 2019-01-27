افزایش حجم ورودی آب سدهای استان ایلام

علی پوراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش های کم سابقه پاییزی سال جاری حجم ورودی سدهای استان افزایش قابل ملاحظه و چشمگیری داشته است.

وی افزود: سدهای استان هم اکنون در حال سرریز کردن هستند، حجم آب سد دویرج در دهلران ۲۵ میلیون مترمکعب است و ۱۰۰ میلیون مترمکعب سرریز داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام تصریح کرد: سد مخزنی کنگیر در شهرستان ایوان ۲۰ میلیون مترمکعب حجم فعلی آن بوده، همین مقدار نیز در طی امسال سرریز کرده است.

وی ادامه داد: سد ایلام که تامین کننده آب شرب مرکز استان بوده، این سد هم چنان در حال سرریز شدن است.

پور احمد تصریح کرد: با پیش بینی هایی که در طی دو روز آینده در خصوص بارندگی در استان شده، حجم مخازن را پایین و کم می کنیم که بتوانیم سیلاب آینده را کنترل کنیم که مشکلی برای بهره برداری سد به وجود نیاید.

پوراحمد افزود: میزان ورودی روان آب ها در مدت مشابه سال گذشته حدود چهار برابر رشد و نسبت به دراز مدت حدود سه برابر شده است.