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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام خبر داد:

افزایش حجم ورودی آب سدهای استان ایلام

افزایش حجم ورودی آب سدهای استان ایلام

ایلام - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام از افزایش حجم ورودی آب سدهای استان ایلام در پی بارش های مطلوب امسال خبر داد.

علی پوراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش های کم سابقه پاییزی سال جاری حجم ورودی سدهای استان افزایش قابل ملاحظه و چشمگیری داشته است.

وی افزود: سدهای استان هم اکنون در حال سرریز کردن هستند، حجم آب سد دویرج در دهلران ۲۵ میلیون مترمکعب است و ۱۰۰ میلیون مترمکعب سرریز داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام تصریح کرد: سد مخزنی کنگیر در شهرستان ایوان ۲۰ میلیون مترمکعب حجم فعلی آن بوده، همین مقدار نیز در طی امسال سرریز کرده است.

وی ادامه داد: سد ایلام که تامین کننده آب شرب مرکز استان بوده، این سد هم چنان در حال سرریز شدن  است.

پور احمد تصریح کرد: با پیش بینی هایی که در طی دو روز آینده در خصوص بارندگی در استان شده، حجم مخازن را پایین و کم می کنیم که بتوانیم سیلاب آینده را کنترل کنیم که مشکلی برای بهره برداری سد به وجود نیاید.

پوراحمد افزود: میزان ورودی روان آب ها در مدت مشابه سال گذشته حدود چهار برابر رشد و نسبت به دراز مدت حدود سه برابر شده است.

کد مطلب 4524976

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