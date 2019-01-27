دشمن بداند که آزموده را آزمودن خطا است/زیربنای انقلاب فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، ظهر یکشنبه در نشست خبری چله انتخاب اسلامی گلستان اظهار کرد: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب نقطه مهمی در کشور است و تحقیقاً هم مورد توجه دوستان داخلی و هم مود توجه دشمنان انقلاب است.

وی بر نگهداری و ایثار ۴۰ ساله در نگهداری انقلاب تأکید کرد و گفت: این جا نقطه کمال است و دشمنان پیش بینی سقوط انقلاب بین سه تا ۶ ماه و چند سال را داشتند.

ولی نژاد بیان کرد: شروع جنگ تحمیلی، کودتای نوژه، شورش منافقین در سال ۶۰، توسط دشمنان طراحی شد و هیچ کدام به نتیجه نرسید و دشمنان شکست سنگینی را هم متحمل شدند.

وی اظهار کرد: در خصوص این تحلیل باید انقلابیون شاکر خداوند باشد و بر روح رهبر امام راحل (ره) درود و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب داشته باشند.

ولی نژاد تأکید کرد: دشمن هم باید درس عبرتی گرفته باشد که آزموده را نیازمایند زیرا آزموده را آزمودن خطا است.

وی بیان کرد: در شیطنت جدید و تحریم های جدید هم آمریکا سودی نخواهد برد و ملت ما از این گردنه های سخت عبور خواهند کرد.

ولی نژاد تأکید کرد: انشاالله ۲۲ بهمن باشکوهی را خلق کرده و حضور پرپیامی خواهیم داشت تا کسانی که نیت شوم داشتند، نیاتشان نقش برآب شود.

برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان بیان کرد: برنامه های متعدد و متنوعی را در نظر گرفته و ۴۲۰ برنامه در کلیت و هزار برنامه های خرد داریم و سعی شده همه استان را ببینیم.

وی افزود: در همه حوزه ها و مناسب همه اقشار، جوان ها، نوجوان ها، روحانیت، مداحان، مردم عادی برنامه تدارک دیده شده و در فرصت مغتنم اجرا خواهد شد.

ولی نژاد تأکید کرد: از جمله دستگاه هایی هستیم که بیشترین برنامه را در روستا دیدیم و در بیش از ۳۰۰ روستا برنامه عمومی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: غالب مسجد سرود مساجد را پخش خواهند کرد و در روز ۱۲ بهمن دعای ندبه در شهدای گمنام و حضور موتورسوران در امامزاده، برنامه های عزاداری فاطمیه و غیره خواهیم داشت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان اظهار کرد: نشست پرچم داران تبلیغ، طلایه داران فاطمی، برنامه های امید به آینده، شب شعر انقلاب و غیره از جمله برنامه ها است.

ولی نژاد از مذاکره با حوزه علمیه قم خبر داد و اظهار کرد: خطبا و گویندگان در هیئات حضور یافته و تجمع هایی را در مدارس و دانشگاه ها در نظر گرفته ایم.

وی تأکید کرد: ۲۸ برنامه های قرآنی در کل استان داریم و برخی از آن ها به طور مشترک با همکاری برخی از دستگاه ها اجرا می شود.

ولی نژاد گفت: زیربنای انقلاب و بیشترین نقطه تقابل انقلابی ها با رژیم پهلوی تقابل فرهنگی است.

ولی نژاد بیان کرد: دشمن از جنگ، دستاورد و پیروزی به دست نیاورد و اکنون تمام همت خود را برای شرکت در جنگ فرهنگی گذاشته است.

وی ادامه داد: باید غنای فرهنگی در جامعه ایجاد شود و واکسینه فرهنگی اتفاق بیفتد و انقلاب را حفظ کنیم.

ولی نژاد خاطرنشان کرد: معنویت و و ارزش های انقلاب باید حفظ شود و بر ما هم تکلیف است که به تقابل برخیزیم و ارزش ها را به نسل آینده منتقل کنیم.