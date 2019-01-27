  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

با حضور ۶۰ مهمان خارجی؛

همایش ظرفیت انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد برگزار می‌شود

همایش ظرفیت انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی «ظرفیت انقلاب اسلامی؛ کارآمدی کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران» با حضور ۶۰ مهمان خارجی، ۹ و ۱۰ بهمن ماه در واحد یادگار دانشگاه آزاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن خیری رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد ظهر امروز در نشست خبری گفت: این همایش در سه محور تولید علمی و محتوایی، نشست‌های استنطاقی و برگزاری کرسی‌های تخصصی با مشارکت ۲۰ دانشگاه و مراکز علمی برگزار می‌شود.

وی افزود: تبیین ظرفیت‌های نظری و علمی انقلاب، واکاوی کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی از اهداف برگزاری این کنفرانس است.

رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: ۵۸۰ مقاله به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی به این همایش ارسال شده که ۳۲۵ مقاله فارسی، انگلیسی و عربی پذیرفته شده است.

خیری اظهار داشت: در این همایش ۶۰ مهمان خارجی از کشورهای اروپایی و آسیایی حضور دارند.

وی بیان کرد: قرار است در این همایش ۱۷ جلد کتاب با محوریت مجموعه آثار رونمایی شود که ۵ جلد از این کتاب‌ها در زمینه امام (ره) و رهبری هستند.

رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد گفت: مابقی کتاب‌ها در زمینه انقلاب‌ اسلامی، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و حکمرانی، حقوق و آینده‌پژوهی است.

کد مطلب 4524984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها