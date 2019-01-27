به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن خیری رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد ظهر امروز در نشست خبری گفت: این همایش در سه محور تولید علمی و محتوایی، نشستهای استنطاقی و برگزاری کرسیهای تخصصی با مشارکت ۲۰ دانشگاه و مراکز علمی برگزار میشود.
وی افزود: تبیین ظرفیتهای نظری و علمی انقلاب، واکاوی کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و آیندهپژوهی انقلاب اسلامی از اهداف برگزاری این کنفرانس است.
رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: ۵۸۰ مقاله به زبانهای انگلیسی، عربی و فارسی به این همایش ارسال شده که ۳۲۵ مقاله فارسی، انگلیسی و عربی پذیرفته شده است.
خیری اظهار داشت: در این همایش ۶۰ مهمان خارجی از کشورهای اروپایی و آسیایی حضور دارند.
وی بیان کرد: قرار است در این همایش ۱۷ جلد کتاب با محوریت مجموعه آثار رونمایی شود که ۵ جلد از این کتابها در زمینه امام (ره) و رهبری هستند.
رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد گفت: مابقی کتابها در زمینه انقلاب اسلامی، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و حکمرانی، حقوق و آیندهپژوهی است.
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