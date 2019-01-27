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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

امام جمعه کلات:

برگزاری جشن های دهه فجر همراه با نوآوری و ابتکار باشد

برگزاری جشن های دهه فجر همراه با نوآوری و ابتکار باشد

کلات- امام جمعه کلات گفت: مراسم و جشن های دهه فجر باید با ابتکارات و ایده‌های جدید برای جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و هیئات مذهبی همراه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صاحبی روز یکشنبه در همایش طلایه داران بصیرت که در آستانه دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور روحانیون، مسئولین هیئات مذهبی و فعالان مساجد در  مصلی نماز جمعه کلات برگزار شد اظهار کرد: باید در مراسم و جشن های این ایام از ابتکارات و ایده‌های جدید برای جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و هیئات مذهبی استفاده کرد.

وی افزود: چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته و با تمام دشمنی هایی که انجام شده به لطف خدا و با تکیه بر  ولایت فقیه  بحران ها مانند موجی آرام گرفته و کشور اداره شده است.

امام جمعه کلات بیان کرد: پیشرفت های زیادی از لحاظ نظامی، علمی و سیاسی در 4 دهه انقلاب داشته ایم و البته در زمینه اقتصاد مشکل داریم که اگر  دولت و برخی افراد جامعه ولخرجی ها را کنار بگذارند و عقل معاش داشته باشیم آن هم قابل حل است و اگر به اقتصاد اسلامی عمل کنیم مشکلاتمان حل می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کلات نیز در ادامه این همایش گفت: در عصر کنونی به واسطه هجمه عظیم فرهنگی دشمنان نسبت به باورها و اعتقادات مردم، لازم و ضروری است تا متولیان امور فرهنگی در راستای خنثی سازی فشار دشمنان در جهت زدودن انحرافات و خرافات گام بردارند. 

حجت‌الاسلام حسین کریمی گفت: باید در اجرای برنامه های دینی خصوصا در هیئات مذهبی به  خنثی کردن توطئه های فرهنگی دشمن توجه شود که در این خصوص شورای هیئات مذهبی نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد.

کد مطلب 4524985

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