به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با بیان نحوه تخصیص اعتبارات به ادارات دولتی استان قم، گفت: ضروری است با بررسی عملکرد مدیران، زمینه تخصیص اعتبارات به دستگاه‌های استان قم فراهم شود.

وی با اشاره به تهیه لیست منابع شناور دستگاه‌های استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اضافه کرد: در این راستا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پیگیری خود از ظرفیت‌های موجود را انجام بدهند.

استاندار قم با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته تخصیص اعتبارات در استان قم، افزود: جهت دستیابی به اهداف کلی و تعیین راهکارهای عملی برای توسعه، تقویت روح تفاهم و تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط بین مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: باید در طول سال به اولویت‌های پژوهشی بپردازیم و بسترهای لازم برای توسعه استان در این حوزه فراهم شود.

شایان ذکر است در این جلسه ضمن بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۸، پیشنهادات کارگروه‌های تخصصی شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.