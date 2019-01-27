آغاز بارش باران در ایلام/ بارش ها تا سه شنبه ادامه دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه ناپایدار بارشی وارد سطح استان شده، این سامانه تا بامداد و و صبح روز سه شنبه در سطح استان فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: عمده فعالیت این سیستم بارشی قوی به صورت وزش باد شدید که گاهی تندباد لحظه ای را نیز خواهیم داشت، رگبار شدید باران و گاهی همراه با رعد و برق و نیز در نقاط مستعد استان همراه با تگرگ را خواهیم داشت.

رستمی تصریح کرد: همچنین در ارتفاعات استان بارش ها به صورت برف خواهد بود.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: همچنین افزایش سرعت باد تا مرز ۸۰ کیلومتر بر ساعت نیز انتظار می رود، در حین عملکرد این سیستم با توجه به این که افزایش سرعت باد بر روی کشور عراق را داریم احتمال نفوذ گرد و غبار به سطح استان نیز وجود دارد.

وی افزود: لازم به ذکر است که با توجه به پتانسیل بارشی این سیستم قوی در اکثر نقاط استان خطر آبگرفتگی های معابر و سیلابی شدن مسیل ها و نیز خطر صاعقه و وزش باد شدید و طغیان رودخانه ها وجود دارد.

وی گفت: همچنین این سیستم بارشی از عصر امروز و امشب تا فردا شب تقویت می شود و اوج فعالیت خود را انجام می دهد.