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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸

از سوی اداره کل هواشناسی کرمانشاه صورت گرفت؛

هشدار بارندگی‌های سیل‌آسا در کرمانشاه /پیش‌بینی وزش باد شدید

هشدار بارندگی‌های سیل‌آسا در کرمانشاه /پیش‌بینی وزش باد شدید

کرمانشاه_ اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه در اطلاعیه ای نسبت به بارندگی‌های سیل‌آسا در استان و جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه در اطلاعیه ای با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان آورده است: از ظهر امروز تا اواسط روز سه شنبه گذر سامانه‌ای فعال بارشی از جو منطقه سبب وزش باد نسبتا شدید، باران سنگین و گسترده و گاهی رعد و برق در سطح استان می‌شود.

 بارش‌ها از یکشنبه شب تا بامداد روز سه شنبه شدت دارد و در اغلب نقاط استان علاوه بر رواناب و آبگرفتگی معابر عمومی سبب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و در برخی نقاط وقوع سیلاب می‌شود.

همچنین در این اطلاعیه آمده است:  وزش باد ممکن است طی این مدت سبب نفوذ گرد و غبار به جو استان شود و در اواخر فعالیت این سامانه علاوه بر ارتفاعات و گردنه‌های مرتفع در برخی نواحی سرسیر بارش‌ها به صورت برف باشد.

کد مطلب 4524995

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