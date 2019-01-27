به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه در اطلاعیه ای با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان آورده است: از ظهر امروز تا اواسط روز سه شنبه گذر سامانه‌ای فعال بارشی از جو منطقه سبب وزش باد نسبتا شدید، باران سنگین و گسترده و گاهی رعد و برق در سطح استان می‌شود.

بارش‌ها از یکشنبه شب تا بامداد روز سه شنبه شدت دارد و در اغلب نقاط استان علاوه بر رواناب و آبگرفتگی معابر عمومی سبب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و در برخی نقاط وقوع سیلاب می‌شود.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: وزش باد ممکن است طی این مدت سبب نفوذ گرد و غبار به جو استان شود و در اواخر فعالیت این سامانه علاوه بر ارتفاعات و گردنه‌های مرتفع در برخی نواحی سرسیر بارش‌ها به صورت برف باشد.