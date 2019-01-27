انتشار ۳۵ اثر مرتبط با انقلاب توسط انتشارات آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حسین سعیدی اظهارکرد: کتابهای «تیغ و تاج»، «رویای آق تاریم» و «دشت یاغیها» از جمله رمانهای برتر بهنشر است که توسط مصطفی جمشیدی نوشته است.
وی با بیان اینکه کتاب «تیغ و تاج» روایت زندگی یک شکنجهگر دوران طاغوت است، افزود: این اثر دربرگیرنده یک اتفاق معنادار برای یک بازجوی مست در کمیته مشترک شهربانی و ساواک است که در خلال آن ظلم و ستم ساواک به شیوهای جذاب روایت شده است.
مدیرعامل بهنشر تصریح کرد: موضوع رمان «رویای آق تاریم» درباره ماهیگیری در شمال ایران است که با عوامل نظام ستمشاهی به مبارزه برمیخیزد.
سعیدی تصریح کرد: کتاب «دشت یاغیها» حکایت جوانی است که در گوشهای از شهر تهران به کار تولیدی مشغول است که در فضای دوران ستمشاهی گرفتار ظالمان زمانه میشود.
مدیرعامل بهنشر تصریح کرد: رمان «خلوت مدیر»، یک اثر انقلابی ویژه جوانان است که با قلم علی اکبر والایی داستان خواندنی مبارزات یک مدیر و معلم انقلابی را روایت میکند.
سعیدی با اشاره به اینکه کتاب «آدمهای غلط»، روایتگر شکنجههای یک مبارز انقلابی است، ادامه داد: این اثر نوشته حسن احمدی است که داستان فردی به اسم محسن را روایت میکند که ماموران ساواک پدرش را به شهادت رساندهاند و خودش هم توسط آنها گرفتار میشود که در مدت گرفتاری در زندان ساواک ماجراهایی برای مادرش اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: مجموعه ۱۲جلدی کتاب «در هوای انقلاب» از دیگر آثار بهنشر با موضوع انقلاب اسلامی است که توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده و مجید صابرینژاد آن را تصویرگری کرده است .«کوچه قهر و آشتی»، «جگر گرگ»، «خیابانهای شلوغ»، «سه سوت»، «ترسو»، «امتحان آبانماه»، «کت ولیعهدی»، «قسم نخور»، «یک فرار و هزار فرار»، «بالای پشت بام»، «هر سال قبل از زنگ اول» و «پشت دروازههای بهشت» از جمله عناوین این مجموعه است.
مدیرعامل بهنشر ادامه داد: کتابهای «روح سبز ما، بهار ما سلام»، «عطر خنده امام»، «امام خمینی(ره)»، «قطب نمای بصیرت»، «آژان برازنده» از دیگر آثار انقلابی بهنشر است که توسط سید احمد میرزاده، افشین علاء، امیرحسین فردی، علی قاسمی و نوید کریمی نوشته شده است.
سعیدی افزود: کتاب «رانت، فرهنگ سیاسی تبعی و اقتدارگرایی در ایران ۱۳۵۶-۱۳۳۲ » از آثار غیرداستانی است که نقش دولت پهلوی را در زمینه مهندسی فرهنگی به کمک ابزارها و نهادهایی همچون «نظام آموزشی»، «مراکز فرهنگی» و «رسانههای جمعیِ» بهرهمند از درآمدهای نفتی گزارش می کند.
وی با اشاره به انتشار مجموعه ۱۲ جلدی «شاه فراری شده» افزود: این مجموعه کتاب نوشته مجید ملامحمدی است که به زودی توسط بهنشر در ۲ هزار نسخه برای کودکان چاپ و منتشر خواهد شد.
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