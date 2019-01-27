سرمربی ژاپن: ایران تیم با کلاسی است/ باید بهتر شویم

به گزارش خبرنگار مهر، هاجیمه موریاسو در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا که امروز در شهر العین برگزار شد، گفت: پس از سه روز که با ویتنام بازی کردیم حالا به مصاف تیم ملی ایران می رویم. تمرینات خوبی را در همین مدت داشتیم که شرایط بازیکنان را در حالت خوب و ایده آل نگه داشت.

وی افزود: می دانیم فردا بازی سخت و مهمی داریم. تمام توجهمان را به این بازی جلب کرده ایم.

سرمربی تیم ملی ژاپن در ادامه درباره قیاس تیم فعلی ژاپن در نتیجه گیری با یونان که توانست در سال ۲۰۰۴ به قهرمانی اروپا برسد، اظهار داشت: ما تیم فوق العاده و بدون نقصی نیستیم و در حال پیشرفتیم. برد با هر نتیجه ای هم برد است. می خواهیم بیشتر تلاش کنیم و بهتر از روزهای قبل شویم. پس باید یاد بگیریم و بهتر از همیشه باشیم.

موریاسو افزود: از همان ابتدای جام ملت ها می دانستیم حریفان سرسختی دریم. خیلی خوب می دانیم فردا ایران چه نیروهای هجومی دارد. آماده این رقابت هستیم.

وی درباره کار سخت این تیم برای گل زدن به ایران نیز تصریح کرد: ایران تیمی با کلاس بالا در آسیا است. آن‌ها به خوبی این مساله را در جام ملت‌های آسیا نشان داده اند. برای ایران و افکار تاکتیکی اش احترام زیادی قائل هستیم. ما باید هر روز بهتر شویم و فکر می کنم حضورمان در بهترین شرایط کمک می کند تا ایران را شکست دهیم.

سرمربی تیم ملی ژاپن تصریح کرد: در این بازی درگیری های فوتبالی و بحث فیزیکی مهم است. بازیکن‌ان باید روی هر توپ تلاش زیادی به خرج دهند. تغییراتی در برنامه های تمرینی داشته ایم که ناخواسته بوده است. حالا با تمام این شرایط خودمان را برای این بازی در ادامه تورنمنت آماده می کنیم.

موریاسو درباره تقابل هایی که دوتیم در گذشته داشته اند، افزود: من در دهه نود میلادی بازیکن ژاپن بودم و حالا هم مربی این تیم هستم. سال ۱۹۹۲ ما برای اولین بار میزبان جام ملت ها شدیم. لیگ ما آماتور بود که آن را می خواستیم حرفه ای کنیم. ادامه همان روند رو به پیشرفت و رو به جلو را باید طی کنیم. اکنون هم بازیکنان مثل همان موقع انگیزه های زیادی برای قهرمانی دارند و امیدوارم بتوانیم به خوبی مشکلاتمان را کمتر از گذشته کنیم و نتیجه بگیریم.

سرمربی تیم ملی ژاپن در پایان درباره تفکرات فنی خود برای بازی با ایران و همچنین تفاوت شاگردان کی روش با تیم ملی عربستان افزود: می‌خواهیم مالک توپ باشیم تا فشار حملات حریف را کم کنیم و از بین ببریم. در دیدار با عربستان در مالکیت توپ ضعیف بودیم و اشتباهات فردی برای پاس دادن هم رخ داد. نمی دانم فردا چه نوع بازی ای خواهیم داشت. فقط امیدوارم خیلی سریع بازی‌خوانی داشته باشیم و بتوانیم بازی ایران را به خوبی تشخیص دهیم.