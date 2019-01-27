اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری ۱۱ سارق در نهاوند

سرهنگ شا احمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به منظور افزایش احساس امنیت عمومی و کشف جرایم به عنوان یکی از مهمترین اولویت های ماموریتی و اجرایی در دستور کار پلیس شهرستان نهاوند قرار دارد.

وی افزود: در این راستا با انجام اقدامات اطلاعاتی و تدوین طرح انتظامی در هفته گذشته، ۲ مرحله از طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در حوزه های مختلف جرم با استفاده از ظرفیت و توانایی یگان های عملیاتی در شهرستان نهاوند اجرا شد.

وی اضافه کرد: در اجرای این طرح ها، ۱۱ سارق دستگیر، ۱۱ فقره سرقت و ۲ دستگاه خودروی سرقتی کشف و ۱۰ دستگاه موتور سیکلت و ۵ دستگاه خودروی متخلف و مزاحم نیز توقیف شد.

سرهنگ ساکی ادامه داد: در این طرح همچنین بیش از ۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی از ۱۳ خرده فروش مواد مخدر کشف و ۴ متهم نیز در حوزه سایر جرایم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با تقدیر از تلاش کارکنان انتظامی و با اشاره به اینکه طرح های انتظامی و پیشگیرانه پلیس به صورت مستمر اجرا خواهد شد، از شهروندان خواست نسبت به وقایع و اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت نبوده و همواره موضوع مشارکت در تولید امنیت را مد نظر داشته باشند چرا که یکی از مهمترین عنصر امنیت ساز در جامعه، مشارکت های مردمی است.