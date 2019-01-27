کشف ۱۹۴ رأس گوسفند قاچاق در ایلام

مسعود شادمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش نیروهای امنیتی استان محموله قاچاق دام زنده در شهرستان آبدانان کشف و ضبط شد.

وی افزود: روز گذشته تعداد ۱۹۴ راس گوسفند که به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس در حال قاچاق بود در شهرستان آبدانان کشف شده است.

شادمان ادامه داد: با توجه به این که استان ایلام در زمینه تولید گوشت قرمز از استان های مولد کشوراست، خروج دام ها از این استان به صورت قاچاق و سودجویی دلالان باعث به هم زدن تعادل بازار دام و افزایش سرسام آور قیمت قرمز در استان شده است.

وی افزود: به طور کلی تمام یگان ها و سیستم های نظارتی در تمام ۴۲۰ کیلومتری مرز مشترک ایران و کشور همسایه مراقب هستند، این شاید هشداری شود برای افرادی که قصد قاچاق را دارند از همین لحظه این را متوقف کنند و به این سمت حرکت نکنند.