۲ کشته در حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی قزوین

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر یک مورد تصادف منجر به فوت در آزاد راه «قزوین-تهران» زیر پل هوایی، بلافاصله عوامل انتظامی و پلیس راه جهت بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

رئیس پلیس راه استان افزودد: در بررسی به عمل آمده توسط ماموران مشخص شد فردی حدوداً ۴۰ ساله جنب آزاد راه از ناحیه سر دچار ضربه شده و به دلیل شدت جراحات وارد فوت شده است.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناس پلیس راه، علت این حادثه نقض ماده ۴ ایمنی راه ها از سوی عابر پیاده به دلیل عبور در آزاد راه به میزان ۵۰ درصد و عدم نصب حفاظ و فنس از سوی اداره راه و ترابری جهت جلوگیری از عبور عابر به میزان ۵۰ درصد بوده است.

سرهنگ بیگلری ادامه داد: در سانحه ای دیگر در حوزه پلیس راهور کمربندی تاکستان، یک دستگاه کامیون کشنده ماک با یک نفر عابر پیاده برخورد که به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت شد.

این مقام مسئول ادامه داد: برابر اعلام کارشناس پلیس راه، علت حادثه، عدم توجه به جلو راننده کشنده "مک" نسبت به عابر پیاده بوده است.

سرهنگ بیگلری در پایان به شهروندان توصیه کرد: در هنگام رانندگی سرعت مطئنه را رعایت و از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه درحین رانندگی، انحرافات ناگهانی و رانندگی درحالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.