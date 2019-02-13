محسن جلیلوند کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات اخیر اروپا نسبت به ایران و برگزاری کنفرانس لهستان اظهارداشت: هر کشوری در نظام بین‌الملل به دنبال تامین حداکثر منافع ملی خودش است و دلیل اینکه بگوییم اروپا رویکرد خصمانه نسبت به ایران گرفته این است که صرفا از دیدگاه ما و با تفسیر ایران نسبت به عملکرد و رفتار بازیگری چون اروپا و یا برخی دیگر از کشورها جهان است.

وی گفت: لازم است این مطلب را هم اضافه کنم که در این خصوص اینکه از سوی برخی گفته شود وزارت امور خارجه غرب‌گرا است چندان موافق نیستم چرا که سیاست خارجی نظام جای دیگری تعیین می‌شود و وزارت خارجه صرفاً مجری سیاست کلان نظام در حوزه سیاست خارجی است.

جلیلوند افزود: در واقع به لحاظ تئوریک در مسائل بین الملل بحثی به عنوان سیاست خصمانه نداریم بلکه این تضاد منافع بازیگران مختلف است که منجر به اختلافاتی میان آنها می شود.

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه اروپا همچون گذشته دنباله‌روی سیاست های آمریکا خواهد بود، تصریح کرد: اگر ایالات متحده چتر امنیتی خود را از روی اروپا بردارد آنها دچار مشکلات جدی می‌شوند و از آنجا که موضوع امنیت برای هر کشوری مهم ترین اولویت آن محسوب می شود اروپا کماکان به عنوان متحد و شریک آمریکا باقی خواهد ماند.

وی بیان کرد: در حال حاضر آلمان در اشغال آمریکا است و بر حسب قراردادی صدساله میان این دو، اگر ارتش آلمان بخواهد حتی یک آرپیچی برای ارتش خود تهیه کند باید از آمریکا اجازه بگیرد. شما ببینید آمریکا همین الان ۹۲ هزار نفر نیروی مستقر در آلمان دارد.

جلیلوند با اشاره به دنباله‌روی انگلیس از سیاست‌های آمریکا در نظام بین الملل افزود: چرچیل زمانی اینطور گفته بود که اگر مجبور شویم بین اروپا و آمریکا که دو سوی اقیانوس اطلس قرار دارند یکی را انتخاب کنیم قطعاً اروپا را انتخاب نمی‌کنیم.

این استاد دانشگاه گفت: زمانی خانم کاندولیزا رایس که مشاور امنیت ملی آمریکا بود، خطاب به فرانسوی‌ها که با جنگ آمریکا به عراق مخالفت کرده بودند گفت «اگر حمایت آمریکا نبود شما امروز باید آلمانی صحبت می‌کردید.»

وی افزود: در واقع این موارد نشان دهنده سلطه آمریکا بر سه کشور قدرتمند اروپا است که می توان بر حسب آن دریافت که وضعیت دیگر کشورهای اروپایی چگونه خواهد بود. کشورهایی همچون مجارستان، لیتوانی، لتونی، آلبانی، لهستان و اتریش، اینها کشورهایی هستند که نسبت به سه کشور فوق از توان بسیار کمتری برخوردارند.

جلیلوند با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری میان آمریکا و اروپا ۱۰۰۰ میلیارد دلار است در حالی که مجموع تبادلات تجاری میان ایران و اروپا ۲۰ میلیارد دلار می‌شود، بیان کرد: طبیعی است به لحاظ اقتصادی اروپا هیچگاه آمریکا را با این میزان از حجم تجاری، قربانی همکاری با ایران نخواهد کرد.

کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: مکانیزم مالی ویژه اروپا جهت تداوم همکاری های تجاری با ایران، کارایی لازم را ندارد، حتی اگر SPV با حداکثر توان خود عمل کند مبلغی حدود ۷ الی ۱۰ میلیارد دلار تبادل تجاری میان ایران و اروپا را در پی خواهد داشت.

وی بیان کرد: به اعتقاد من همانقدر که ایران بتواند در نظام بین الملل هژمونی روانی آمریکا را بشکند هم یک موفقیت برای دیپلماسی کشور به حساب می آید اما واقعیت مطلب این است که اروپا در نهایت در کنار آمریکا قرار خواهد گرفت.

جلیلوند در پایان در خصوص برگزاری کنفرانس لهستان خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه انگلیس دلیل حضور خود را در کنفرانس ورشو موضوع یمن عنوان کرده که پُر واضح است به هر حال بخشی از موضوع یمن به ایران بر می گردد، همچنین ممکن است شخص دیگری به خاطر موضوع سوریه در کنفرانس ورشو شرکت کند که آن هم به ایران باز می گردد یا در موضوعات عراق، بحرین، افغانستان یا هر کشور و هر تحولی در منطقه خاورمیانه شما ارتباطی با ایران دارد و این به دلیل قدرت بالا، توان بازیگری و تاثیرگذاری ما در سطح منطقه است.