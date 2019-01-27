محمد خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به آغاز ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات عالیات در لرستان، اظهار داشت: کسانی که تمایل دارند در ایام نوروز زائر امام حسین(ع) و عتبات عالیات باشند می توانند با مراجعه به سایت عتبات عالیات پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

وی، بیان داشت: تا روز ۱۲ بهمن ماه ثبت نام ادامه پیدا خواهد کرد.

مدیرکل حج و زیارت لرستان با تاکید بر اینکه از تاریخ ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن قرعه کشی در این رابطه انجام می گیرد، افزود: کسانی که اسامی آنها به قید قرعه معین شود برای این سفر پر فیض و معنوی اعزام می شوند.

خسروی تاکید کرد: مردم می توانند به صورت انفرادی و گروهی در این سایت ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: خانواده هایی که قصد دارند به این سفر پر فیض و برکت بروند می توانند به صورت گروههای هفت نفره و یا بیشتر از هفت نفره ثبت نام خود را انجام دهند.