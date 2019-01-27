شجاعی: بی صبرانه منتظر بازی با ژاپن هستیم

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، مسعود شجاعی که به همراه کارلوس کی روش در نشست خبری قبل از دیدار برابر ژاپن حضور پیدا کرده بود در مورد این دیدار گفت: باید بگویم خیلی خوشحالم در این جمع حضور دارم. بی صبرانه هیجان داریم تا بازی فردا برسد و به میدان برویم. آماده بازی هستیم و می خواهیم فردا برسد و سوت آغاز بازی زده شود. فکر می کنم یکی از قشنگ ترین بازی های جام شود.

کاپیتان تیم ملی ایران افزود: همانطور که آقای کی روش گفتند سختی های زیادی را پشت سر گذاشتیم به این مرحله رسیدیم و می خواهیم بازی فردا را با موفقیت انجام دهیم.

شجاعی درباره انتخاب داور استرالیایی برای بازی با ژاپن که شبیه به قضاوت داور استرالیایی چهار سال پیش ایران و عراق است افزود: ما غول مرحله پنج را شکست دادیم و حالا با غول ششم بازی داریم. به داور استرلیایی بازی ایران و عراق فکر نمی کنیم. آن داور اشتباه کرد و آن موضوع گذشته است. ما هم اشتباهاتی داشتیم و حالا نباید این اشتباهات را تکرار کنیم. برایمان فرقی نمی کند داور استرالیایی است یا از کشور دیگر. تنها چیزی که برایمان مهم است و نباید آن را از دست دهیم حفظ تمرکزمان است.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران درباره دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی بین تیم های قطر و امارات افزود: بازی به بازی پیش می رویم. فقط به ژاپن فکر می کنیم. اگر می خواهیم به فینال برسیم باید به فکر بردن ژاپن باشیم. اگر در بازی های قبلی قطر و امارات را بردیم مهم نیست. اینجا تورنمنت است. آنها تیم های خوبی هستند. کادر فنی هم در حال آنالیز این تیم ها هستند. مهم بازی فردا است و باید تمام تمرکز خود را معطوف به دیدار به ژاپن کنیم. تاکنون بازی به بازی پیش رفته ایم و این روند ادامه دارد.

در ادامه نشست خبری از شجاعی خواسته شد تا پاسخ سئوالات را با زبان انگلیسی بدهد. شجاعی در واکنش به این درخواست گفت که تلاشش را می کند اما وقتی دید جواب کمی پیچیده است عذر خواهی کرد و گفت: من فارسی صحبت می کنم که مبادا اشتباه ترجمه نشود.

«کارلوس کی روش گفته بود ژاپن، استرالیا و کره جنوبی شانس های اصلی صعود به فینال هستند اما حالا فقط ژاپن به نیمه نهایی رسیده است. آیا فکر می کنید بتوانید با شکست ژاپن به فینال برسید؟» شجاعی در پاسخ به این سئوال تصریح کرد: از روز اول با توجه به شرایط آماده سازی به این نتیجه می رسیدیم که قابل قیاس با تیم هایی که آقای مربی گفتند نیستیم. فکر می کنم خیلی طبیعی بود که تیم هایی که آقای کی روش گفتند مدعی قهرمانی باشند اما حالا دو تیم اصلی حذف شده اند. ضمن اینکه قطر و امارات هم خوب بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن از ساعت ۱۷:۳۰ فردا دوشنبه در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا در شهر العین امارات به مصاف هم خواهند رفت.