به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حمید درفشی ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه سه بخش اصلی آموزش، درمان و بهداشت از وظایف ما است، اظهار کرد: از سال ۹۰ با شکلگیری استان البرز دانشگاه علوم پزشکی نیز شکل گرفت و مسئولیت بخشهایی را به عهده گرفته است.
وی بابیان اینکه با نوسازی و ارتقای بیمارستانهای استان در حال حاضر بهعنوان مجهزترین مراکز درمانی و آموزشی فعالیت میکنند، گفت: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون در دو بخش خصوصی و دولتی ۱۷ بیمارستان در البرز فعالشدهاند.
وجود سه هزار و ۵۳۰ تخت بستری و غیر بستری در البرز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اضافه کرد: از سه هزار و ۵۳۰ تخت بستری و غیر بستری در این بیمارستانها بیش از دو هزار تخت در بخش دولتی مشغول به خدماترسانی هستند، حدود ۱۹۷ هزار و ۴۰۰ مترمربع فضای آموزشی، درمانی، بهداشتی و اداری بعد از انقلاب اسلامی در استان البرز ساختهشده است.
درفشی گفت: ظرف سه سال گذشته بهخصوص در دوره طرح تحول سلامت یک هزار و ۴۰۰ تخت بیمارستانی در استان تجهیز، بهرهبرداری و ساختهشده است. این آمار بسیار خوبی است و در کنار این تختها آزمایشگاه، رادیولوژی و بخشهای دیگری نیز راهاندازی میشود که نیاز دارد نیروهای متخصص استخدام شوند.
وی بابیان اینکه هیچ بیماری از استان البرز برای نبود تخت «ای.سی.یو» به تهران منتقل نشده است، اضافه کرد: ۱۳۰ تخت آی سی یو در بیمارستانهای استان راهاندازی شده است.
با احداث سه بیمارستان در البرز ۳۰۰۰ هزار تخت به سرانه درمان اضافه می شودرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: یک هزار و ۱۰۰ متخصص و فوق تخصص، ۱۴۵ آزمایشگاه تشخیص طبی، سه هزار پزشک عمومی و یک هزار و۲۰۰ دندانپزشک در استان البرز مشغول به خدمترسانی هستند.
درفشی بابیان این مطلب که طی دو سال آینده ۳ بیمارستان در استان البرز ساخته میشود و به سرانه درمانی استان اضافه میشود، افزود: با تأسیس بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی فردیس، ۲۶۰ تختخوابی سیدالشهدا و ۱۶۰ تختخوابی کمال شهر بیش از سه هزار تخت در بخش دولتی اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: سرانه تخت در البرز چهار درصد به ازای هر هزار نفر بود که این رقم در کشور ۱.۶ است ولی با افتتاح این مراکز سرانه تخت بیمارستانی در استان البرز به ۱.۹ میرسد.
۳۰ مرکز اورژانس در استان البرز احداث میشود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه ارتقای ناوگان اورژانس استان به جد پیگیری شده است، گفت: ۵۵ پایگاه اورژانس، ۱۱۵ پایگاه اورژانس شهری و جادهای، ۶۰ آمبولانس، چهار موتور آمبولانس، دو اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد به استان اضافهشده است.
درفشی اضافه کرد: ۳۰ مرکز اورژانس تا پایان دولت به مجموعههای پایگاههای اورژانس استان اضافه میشود.
وی بابیان اینکه با توسعه دندانپزشکی سیار در سطح استان خدمات خوبی ارائهشده است، افزود: سیستم دندانپزشکی سیار در مناطق محروم ۱۱ هزار بیمار را به صورت رایگان تحت پوشش قرار داده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: ۱۱۰ میلیارد تومان توسط خیرین در حوزه سلامت استان هزینه شده است.
شش بیمارستان در استان البرز مجهز به «ام. آر. آی» و «سی. تی. اسکن» هستنددرفشی همچنین بابیان اینکه بیش از ۹۵ درصد از سطح مناطق شهری و روستایی تحت پوشش شبکه سلامت هستند، گفت: ۲۴ پزشک، ۱۱۷ بهورز، ۷۹ پزشک و ۲۶ دندانپزشک در مناطق محروم مشغول خدمت هستند.
وی ادامه داد: ۷۵ خانه بهداشت، ۹۳ پایگاه بهداشت روستایی، ۷۸ مرکز خدمات جامع سلامت و ۴۰ مرکز خدمات جامع سلامت در مناطق روستایی و حاشیه راهاندازی شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: شش بیمارستان در استان مجهز به «ام. آر. آی» و «سی. تی. اسکن» هستند و تمامی بیمارستانها آزمایشگاه دارند.
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