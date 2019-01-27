۲ شهید حادثه تروریستی بندرامام خمینی تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر دو شهید مامور نیروی انتظامی در حادثه تروریستی سربندر ساعت۹:۳۰ صبح امروز با حضور مختلف مردم و مسئولان در شهر بندرامام خمینی تشییع شدند.

ساعت ۳۵ دقیقه بامداد شنبه، گشت خودرویی سمند کلانتری ۱۳ شهرستان بندر ماهشهر به سر اکیپی ستوان یکم الله نظر صفری و رانندگی سرباز وظیفه محمدرضا رفیعی نسب در نشانی شهر بندر امام خمینی، بلوار آیت‌الله خامنه‌ای، جنب اداره برق در حال گشت زنی بود که از پشت و سمت راننده مورد هدف تیر سلاح جنگی کلاش سرنشینان خودروی پژو خاکستری رنگ قرار گرفت.

سرباز وظیفه فوق‌الذکر در همان هنگام به فیض شهادت نائل آمد. ستوان یکم صفری نیز برای مداوای بیشتر به بیمارستان حاج معرفی ماهشهر انتقال یافت ولی متأسفانه تلاش تیم پزشکی موثر نبوده و وی بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید.