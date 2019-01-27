قاچاقچیان چوب در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی در گفت و گو با رسانه ها، از توقیف یک دستگاه کامیون و یک دستگاه سایپا حامل چوب غیر مجاز، توسط پرسنل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چگنی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه، پیشتر در مورد توقیف خودروهای حامل چوب فاقد مجوز، اطلاع رسانی کرده بودیم، خاطرنشان کرد: با افرادی که قصد قاچاق چوب را داشته باشند به شدت برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تاکید فراوان بر صیانت از جنگل‌ها و حفظ این ثروت های ملی، گفت: برای حفظ و نگهداری این منابع ارزشمند از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.

نجفی در ادامه به توقیف چوب های غیر مجاز اشاره کرد و گفت: این چوب ها از گونه های «بید خود رو» و «اکالیپتوس» هستند که به مقصد سمنان و اصفهان حمل می شدند.

وی در ادامه با تقدیر از حضور و همکاری نیروی انتظامی در به دام انداختن قاچاقچیان چوب، یادآور شد: از مردم فهیم و طبیعت دوست استان تقاضا داریم تا در صورت مشاهده حمل هر گونه چوب، تخریب اراضی ملی، تهیه زغال، قطع درختان، تصرف اراضی و... مراتب را به تلفن ۱۵۰۴ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری با متخلفین برخورد قانونی کنند.