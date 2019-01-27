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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۶

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

افزایش ۶۵ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان

افزایش ۶۵ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: طی یکسال گذشته میزان کشفیات سوخت قاچاق ۶۵ درصد و میزان کشفیات مواد مخدر نیز ۱۰ درصد در استان افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه های دهه مبارک فجر اظهار داشت: افتتاح سامانه تجمیع خدمات پلیس در مرکز استان، راه اندازی بهداری، رژه نیروهای نظامی و انتظامی، برپایی نمایشگاه، تقویت یگان های تکاوری، افتتاح چندین پروژه عمرانی و خدماتی و راه اندازی غرفه های فرهنگی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله برنامه های دهه مبارک فجر امسال است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: با افتتاح سامانه تجمیع خدمات پلیس امکان رصد مکان، زمان و جغرافیای وقوع جرم در سراسر استان در این مرکز امکان پذیر می شود.

وی ادامه داد: با افتتاح این سامانه حضور پلیس در مکان های پر خطر که جرم خیز هستند افزایش می یابد و کنترل و مدیریت جرایم تسهیل پیدا می کند.

سردار قنبری گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد دستاوردهای متعددی در حوزه امنیت و کنترل و کاهش جرائم و همچنین اجرای برنامه های مردم یاری از جمله امداد رسانی در بلایای طبیعی و راه اندازی بهداری برای ارائه خدمات درمانی رایگان در استان سیستان و بلوچستان بوده ایم.

وی بیان داشت: بسیار خرسندیم که سیستان و بلوچستان از حیث وقوع جرم دارای رتبه ۳۳ کشوری است و ۳۲ استان به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم از ما عقب تر هستند که این مهم نشانده وضعیت مطلوب این استان در این بخش است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به کشف ۹۰ درصدی جرایم در استان، تصریح کرد: میزان ۷۰ درصد جرائم توسط معتادین متجاهر صورت می گیرد که در این راستا در سال گذشته  ۷ هزار و ۲۰۹ معتاد متجاهر جمع آوری شدند و این رقم با رشد ۷۱ درصدی در سال جاری  به ۱۲ هزار و ۳۰۸ نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه میزان ۸۵ درصد سرقت های مسلحانه در استان ارزش مالی بالایی ندارد و اغلب کالای سرقت شده تلفن همراه است، افزود: در بحث سرقت از منزل شاهد کاهش ۵ درصدی هستیم که در سال جاری هیچ مورد سرقت از طلافروشی و بانک ها گزارش نشده است.

سردار قنبری با اشاره به اینکه در حوزه تصادفات جاده ای نیازمند فرهنگ سازی هستیم بیان داشت: متاسفانه ۲۰ درصد تصادفات ناشی از قاچاق سوخت است.

وی با اشاره به اینکه  طی یک سال گذشته میزان سرقت به عنف ۱۹ درصد در استان سیستان و بلوچستان کاهش داشته است، تصریح کرد: همچنین طی این مدت میزان کشفیات سوخت قاچاق  ۶۵ درصد و میزان کشفیات مواد مخدر نیز  ۱۰ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 4525032

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