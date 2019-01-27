افزایش ۶۵ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه های دهه مبارک فجر اظهار داشت: افتتاح سامانه تجمیع خدمات پلیس در مرکز استان، راه اندازی بهداری، رژه نیروهای نظامی و انتظامی، برپایی نمایشگاه، تقویت یگان های تکاوری، افتتاح چندین پروژه عمرانی و خدماتی و راه اندازی غرفه های فرهنگی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله برنامه های دهه مبارک فجر امسال است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: با افتتاح سامانه تجمیع خدمات پلیس امکان رصد مکان، زمان و جغرافیای وقوع جرم در سراسر استان در این مرکز امکان پذیر می شود.

وی ادامه داد: با افتتاح این سامانه حضور پلیس در مکان های پر خطر که جرم خیز هستند افزایش می یابد و کنترل و مدیریت جرایم تسهیل پیدا می کند.

سردار قنبری گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد دستاوردهای متعددی در حوزه امنیت و کنترل و کاهش جرائم و همچنین اجرای برنامه های مردم یاری از جمله امداد رسانی در بلایای طبیعی و راه اندازی بهداری برای ارائه خدمات درمانی رایگان در استان سیستان و بلوچستان بوده ایم.



وی بیان داشت: بسیار خرسندیم که سیستان و بلوچستان از حیث وقوع جرم دارای رتبه ۳۳ کشوری است و ۳۲ استان به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم از ما عقب تر هستند که این مهم نشانده وضعیت مطلوب این استان در این بخش است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به کشف ۹۰ درصدی جرایم در استان، تصریح کرد: میزان ۷۰ درصد جرائم توسط معتادین متجاهر صورت می گیرد که در این راستا در سال گذشته ۷ هزار و ۲۰۹ معتاد متجاهر جمع آوری شدند و این رقم با رشد ۷۱ درصدی در سال جاری به ۱۲ هزار و ۳۰۸ نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه میزان ۸۵ درصد سرقت های مسلحانه در استان ارزش مالی بالایی ندارد و اغلب کالای سرقت شده تلفن همراه است، افزود: در بحث سرقت از منزل شاهد کاهش ۵ درصدی هستیم که در سال جاری هیچ مورد سرقت از طلافروشی و بانک ها گزارش نشده است.

سردار قنبری با اشاره به اینکه در حوزه تصادفات جاده ای نیازمند فرهنگ سازی هستیم بیان داشت: متاسفانه ۲۰ درصد تصادفات ناشی از قاچاق سوخت است.



وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته میزان سرقت به عنف ۱۹ درصد در استان سیستان و بلوچستان کاهش داشته است، تصریح کرد: همچنین طی این مدت میزان کشفیات سوخت قاچاق ۶۵ درصد و میزان کشفیات مواد مخدر نیز ۱۰ درصد افزایش داشته است.