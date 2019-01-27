پیکر مطهر شهید «علی محمد ترک» در دورود تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پیکر پاک و مطهر شهید «علی محمد ترک» با حضور پرشور مردم و مسئولان دورود تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید علی‌محمد ترک فرزند علی‌اکبر بود که در ۲۵ اردیبهشت ۴۸ متولد شد. این شهید والا مقام از تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) به جبهه اعزام و سال ۱۳۶۴ در منطقه چنگوله مفقودالاثر شد.

شهید «علی محمد ترک» در سن ۱۶ سالگی به شهادت رسید و امروز پس از ۳۳ سال پیکر مطهر این شهید به زادگاهش برگشت و بر روی دستان مردم شهید پرور شهرستان دورود تشییع شد.

بر اساس این گزارش، پیکر مطهر این شهید دوران دفاع مقدس در تفحص‌های اخیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح شناسایی شد و هویتش از طریق پلاک و مدارک شناسایی، مشخص شد.