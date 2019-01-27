۱۰ هزار نفر برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی در حاشیه نشست تخصصی سالانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: در این نشست بر مباحث پیشگیرانه تاکیدات زیادی شد.

وی گفت: مقرر شد از تجارب جهان در بحث مبارزه با قاچاق کالا استفاده و تجارت رسمی با هزینه و مدت کمتری انجام شود تا میل به تجارت غیر رسمی کاهش پیدا کند.

رییس کل گمرک ایران یکی از دلایل قاچاق کالا را تعدد قوانین و مقررات خواند و افزود: هم اکنون بیش از ۲۰ سازمان در بحث تجارت رسمی ورود می کنند که برخی قوانین آنها موازی و متناقض است.

میراشرفی گفت: تعدد سازمان های متولی تجارت خارجی هم از دیگر مشکلات است که مقرر شد هماهنگی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه دنیا به سمت کنترل های غیرمزاحم پیش می رود، افزود: باید ما نیز با تجهیز سازمان های مرتبط به این سمت حرکت کنیم و همه مبادی گمرکی به اسکنر و ایکس ری مجهز شود و کنترل فیزیکی در مسیر ترانزیتی کاهش یابد.

رییس کل گمرک ایران عملکرد جزیره ای سامانه های مرتبط با تجارت را نیز از دیگر مشکلات خواند و گفت: در این نشست تاکید شد که این سامانه ها یکپارچه شود و تبادل اطلاعات و داده ها به صورت یکپارچه باشد.

وی گفت: در بحث قاچاق کالا در گمرکات خود ما به عنوان سازمان کاشف بوده ایم؛ یا خودمان کالای قاچاق را کشف کردیم تا تخلفاتی را مشاهده کردیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در گمرکات قاچاق کالا وجود دارد گفت: قاچاق کالا در گمرکات را صد در صد رد می کنم چرا که یا خودمان کاشف بودیم و یا تخلفی صورت گرفته بود که آن را کشف کردیم.

میراشرفی افزود: عمده پرونده های قاچاق کشور مربوط به پرونده هایی است که ارزش قابل توجهی ندارد و باید به سمتی پیش برویم که با موارد سازمان یافته قاچاق برخورد شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی با نصب تراشه ها و بادی اسکنرها از بارنامه های سنتی فاصله خواهیم گرفت، گفت: همه سازمان ها و پایانه ها در بحث الکترونیک کردن بارنامه ها برنامه دارند و مقرر شده است اطلاعات بارنامه ها بر روی تراشه قرار گیرد.

رییس کل گمرک ایران در مورد خودروهای متوقف شده در گمرک نیز افزود: حدود ۱۰ تا ۱۳ هزار خودرو در گمرک و مناطق آزاد متوقف است و گمرک به دنبال ترخیص آن است.

میراشرفی گفت: ۱۰ هزار نفر برای این خودروها ثبت نام کرده اند که در صدد هستیم مشکل این افراد نیز حل شود.

وی افزود: واردکنندگان خودروها باید مابه التفاوت ارز دولتی را بپردازند.

رییس کل گمرک ایران گفت: البته این اتومبیل ها در مناطق آزاد است و یا این خودروها ترخیص و یا مرجوع و یا متروکه خواهد شد.