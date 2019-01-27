به گزارش خبرنگار مهر، عالیه محرابی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد اظهار داشت: هنرمندان سراسر استان ۷۰ قطعه داستانی برای اولین جایزه ادبی یوسف ارسال کرده اند که این آثار کد گذاری شده و در اختیار داوران قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: از میان این آثار، هشت اثر توسط هیئت داوران انتخاب شده که در مراسم اختتامیه که در ۱۴ بهمن ماه برگزار می‌شود از صاحبان این آثار تجلیل خواهد شد.

محرابی همچنین با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس که با عنوان «رازهای گل اناری» برگزار می‌شود، افزود: برای این جشنواره نیز ۲۰۰ اثر ار هنرمندان سراسر استان به دبیرخانه رسیده که این آثار نیز کدگذاری شده و در اختیار هیئت داوران قرار گرفته است.

دبیر علمی هفتمین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس ادامه داد: غلامرضا محمدی، حجت‌الاسلام زکریا اخلاقی و عالیه محرابی داوری این جشنواره را بر عهده دارند و از میان آثار رسیده، ۱۶ اثر برتر را انتخاب کرده‌اند که از صاحبان این آثار نیز تجلیل خواهد شد.

وی یادآور شد: دستاورد این دو جشنواره، انتشار دو کتاب است که با عنوان «نقطه اوج» و «رازهای گل اناری» شامل مجموعه آثار برگزیده داستانی جایزه ادبی یوسف و اشعار برگزیده جشنواره شعر دفاع مقدس است.

محرابی همچنین خاطرنشان کرد: سه اثر در زمینه شعر و چهار اثر داستانی از این دو جشنواره به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌شود تا شرایط شرکت در بخش ملی جشنواره نیز برای آنها فراهم شود.

وی عنوان کرد: سرلشکر فیروزآبادی مهمان ویژه این جشنواره است و در مراسم اختتامیه حضور خواهد داشت.