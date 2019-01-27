به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله شیرخانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: جامعه یبیکار استان بسیار بیشتر از آمارهای ارائه شده است و همین هم موجب شده که اشتغال هایی که ایجاد می شوند نمود لازم را نداشته باشند.

وی گفت: نقدهای بسیاری بر شیوه های محاسبه بیکاران وجود دارد چراکه بر اساس آن هر کسی که یک ساعت فعالیت داشته باشد، بیکار محسوب نمی شود و این اصلا پذیرفته شده نیست.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی بانوان ایلامی ۱۴ درصد است و این نیازمند ترسیم برنامه هایی متناسب با این تقاضاها است.

شیرخانی با اشاره به اینکه نظام اجتماعی امروز نیازمند ترسیم برنامه های جدید است، گفت: بزرگترین مانع نظام اشتغال امروز در جامعه ما، نظام آموزشی حاکم بر کشور است.

وی تصریح کرد: در بخش توسعه اشتغل روستایی در استان در فاز اول ۱۰۸ میلیارد تومان جذب شد و ۱۳ میلیارد تومان هم از سهم دیگر استان ها جذب کردیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام اظهار داشت: این میزان تسهیلات سه هزار شغل را (بر اساس تعریف مرک آمار) در استان ایجاد کرده است.

وی گفت: ملاک اشتغال در استان، بیمه شده های روستایی و تامین اجتماعی هستند.

وی افزود: در صنعت نفت، به ازای هر ۱۰ میلیارد تومان، یک شغل ایجاد می شود و بسیاری از شغل ها در این حوزه مقطعی هستند.