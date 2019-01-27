وینفرد شفر خواستار قطع بازی شد/ حضور دو بازیکن خبرساز استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در اوایل دیدار تدارکاتی استقلال برابر نساجی قائمشهر چندین بار بازیکنان نساجی خطاهای شدیدی روی بازیکنان استقلال انجام دادند که دو بار اول شفر آرامش خود را حفظ کرد اما به محض اینکه وی تشخیص داد خطاها بیشتر شده و احتمال آسیب دیدگی بازیکنانش است به سمت داور رفت و از او خواست بازی را قطع کند که با وساطت کادر فنی و داور بازی ادامه پیدا کرد. شفر معتقد بود بازیکنان نساجی بیش از حد معمول مرتکب خطا می شوند.

* مجید جلالی و وینفرد شفر به هنگام دیدن یکدیگر، با هم خوش‌ و بش کردند.

* سید مهدی رحمتی به هنگام دیدن حسین ترابپور که سال‌ها مربی او بود، او را در آغوش گرفت و به شوخی گفت که «اشکان نامداری بهترین مربی گلرهای دنیاست و تو جزو بهترین‌ها نیستی».

* محمدمهدی نظری که سابقه حضور در استقلال را داشت، با مهدی رحمتی و حسین حسینی خوش‌ و بش کرد.

* مرتضی تبریزی که در اردوی ترکیه برای آبی‌پوشان گلزنی کرده بود، در دیدار امروز از روی نیمکت تماشاگر بازی بود.

* فرشید اسماعیلی و خسرو حیدری هم از غایبین این دیدار تدارکاتی بودند.

* فرزاد مجیدی که سابقه حضور در استقلال و سرپرستی این تیم را داشت، با دیدن بازیکنان استقلال، به سمت آنها رفت و با آنها خوش و بش کرد.

* مجید جلالی هم با سید مهدی رحمتی، اشکان نامداری، سید حسین حسینی و بیژن طاهری، لحظاتی صحبت کردند.

* با اینکه گفته می‌شد تماشاگران حق حضور در این دیدار دوستانه را ندارند، اما حدود ۵۰ هوادار در ورزشگاه کارگران حاضر بودند و به تماشای بازی نشستند.

* امید نورافکن که به تازگی از شارلوا به استقلال بازگشته و در این دیدار هم به طور کامل به میدان خواهد رفت، از سوی اندک هواداران حاضر در ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفت.

* در همان دقایق ابتدایی بازی حنیف عمران زاده و علیرضا نیکبخت واحدی در ورزشگاه کارگران حضور پیدا کرده و به خوش و بش با فرهاد و فرزاد مجیدی به تماشای بازی نشستند