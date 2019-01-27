اسب شوشی در سیلاب گرفتار شد/ هلال احمر وارد عمل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه دز از کنار روستای «الهدامه» از توابع بخش مرکزی شوش می گذرد که وسطِ رودخانه، جزیره هایی شکل گرفته است. با بالا آمدن آب رودخانه، اسبی با دستِ شکسته بیش از دو هفته در این جزیره محاصره شده و نیاز مبرم به کمک رسانی توسط گروه های امداد ازجمله هلال احمر دارد.

طبق اعلام مدیریت بحران استان و هواشناسی، احتمال بارندگی شدید وجود دارد و در صورت بارندگی، احتمال غرق شدنِ این اسب شدت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شوش از مراکز پرورش اسب های اصیل عرب ایرانی در استان و کشور است و اسب نزد مردم این شهرستان جایگاه ویژه ای از نظر معنوی و اقتصادی دارد.