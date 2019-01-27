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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

به دلیل بالا آمدن آب رودخانه دز

اسب شوشی در سیلاب گرفتار شد/ هلال احمر وارد عمل شود

اسب شوشی در سیلاب گرفتار شد/ هلال احمر وارد عمل شود

اهواز-اسبی با دستِ شکسته بیش از دو هفته در وسط جزیره ای روبروی روستای سید محمد تفاخ (الهدامه) از توابع بخش مرکزی شوش محاصره شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه دز از کنار روستای «الهدامه» از توابع بخش مرکزی شوش می گذرد که وسطِ رودخانه، جزیره هایی شکل گرفته است. با بالا آمدن آب رودخانه، اسبی با دستِ شکسته بیش از دو هفته در این جزیره محاصره شده و نیاز مبرم به کمک رسانی توسط گروه های امداد ازجمله هلال احمر دارد.

طبق اعلام مدیریت بحران استان و هواشناسی، احتمال بارندگی شدید وجود دارد و در صورت بارندگی، احتمال غرق شدنِ این اسب شدت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شوش از مراکز پرورش اسب های اصیل عرب ایرانی در استان و کشور است و اسب نزد مردم این شهرستان جایگاه ویژه ای از نظر معنوی و اقتصادی دارد.

کد مطلب 4525058

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