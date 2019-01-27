اکران رایگان ۵ فیلم ویژه کودک و نوجوان جشنواره فجر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرید رحمتی در گفت و گو با رسانه ها، از اکران رایگان پنج فیلم ویژه کودک و نوجوان در بخش سیمرغ و پروانه های جشنواره فیلم فجر استان لرستان خبر داد.

وی، گفت: این فیلم ها برای گروه های سنی مختلف کودک و نوجوان و خانواده ها مناسب بوده و طی روزهای سیزدهم تا هفدهم بهمن ماه همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سینما استقلال خرم آباد به روی پرده می رود.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: در این بخش فیلم های «لکنت» به کارگردانی «محمد رضا حاجی غلامی»، «پاستا ریونی» به کارگردانی «سهیل موفق»، «بنیامین» به کارگردانی «محسن موفق»، «ضربه فنی» به کارگردانی «غلامرضا رمضانی» و «آخرین داستان» به کارگردانی «اشکان رهگذر» به نمایش در می آید.

دبیر اجرایی سومین جشنواره فیلم فجر لرستان، با اشاره به برگزاری جلسه با مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد، تصریح کرد: برنامه ریزی لازم برای حضور دانش آموزان و مدارس مختلف با محوریت مدارس حاشیه شهر به آموزش و پروش محول شده تا بر اساس یک جدول زمان بندی و مدون امکان حضور دانش آموزان در بخش سیمرغ و پروانه در سینما استقلال فراهم شود.

رحمتی، افزود: کار ایاب و ذهاب و حفظ ایمنی دانش آموز برای حضور در سینما استقلال خرم آباد به آموزش و پرورش محول شده است.

بنابر این گزارش، جشنواره فیلم فجر استانی لرستان همزمان با تهران از دوازدهم لغایت هجدهم بهمن ماه سال جاری در سینما استقلال خرم آباد با نمایش فیلم های منتخب برگزار می شود.