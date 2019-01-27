به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه دومین دوره آموزش تخصصی و مدیریت فراهم آوری اعضای پیوندی و سیاست‌گذاری فرهنگ اهدا و پیوند اعضا با حضور کتایون نجفی‌زاده مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان و تعدادی از خانواده‌های بیماران اهداکننده عضو و یا نیازمند پیوند در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اهدای عضو و پیوند اعضا، اظهار کرد: در حال حاضر بخش پیوند کلیه و کبد در بیمارستان رازی رشت راه اندازی شده است.

شاهرخ یوسف‌زاده افزود: دانشگاه علوم پزشکی گیلان تلاش می کند تا در آینده نزدیک بخش پیوند پانکراس و مغز استخوان و قلب را نیز در استان راه اندازی کند.

یوسف زاده با اشاره به وجود ظرفیت‌های تخصصی در حوزه پیوند عضو در استان گیلان، بیان‌کرد: برای ترغیب و تشویق هموطنان به اهدای عضو نیازمند فرهنگ‌سازی و هم‌گرایی بیشتر هستیم.

وی ادامه داد: بیش از ۲۵۰ نفر از کادر درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حال گذراند دوره آموزشی در این زمینه هستند.

حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان از حوزه بهداشت و درمان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان نیز در ادامه این نشست با اشاره به سابقه ایران در حوزه پزشکی، اظهارکرد: مدیریت و نوسازی ساختار پزشکی می تواند به معرفی رشته های پزشکی ناشناخته کمک کند.

کیوان محمدی در ادامه به حمایت های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از حوزه بهداشت و درمان استان گیلان اشاره کرد و افزود: باید در راستای فرهنگ‌سازی در زمینه پیوند اعضا از ظرفیت‌ و امکانات همه دستگاه ها به ویزه رسانه ها استفاده شود.