  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

فرمانده سپاه عاشورا:

دانش آموزان رویش های انقلاب در معنویت هستند/ هیچ بن بستی نداریم

دانش آموزان رویش های انقلاب در معنویت هستند/ هیچ بن بستی نداریم

تبریز- فرمانده سپاه عاشورا گفت: دانش آموزان رویش های انقلاب در معنویت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم ظهر امروز یک شنبه در اجلاسیه دانش آموزی کنگره ملی شهید حسن باقری گفت: مشکل غرب هویت انقلاب اسلامی است نه موشک و انرژی هسته‌ای. شهید حسن باقری اهل روزمره‌گی نبود.

وی سپس افزود: شهید باقری، مرد خلّاق و مبتکر آذربایجانی که در خوزستان درخشید، اهل روزمرگی نبود و به دنبال نوآوری، بالندگی، ابتکار و خدمت بود و توانست روح خودباوری دینی فرماندهان جنگ آن روز را متبلور کند.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: شما دانش آموزان رویش های انقلاب در معنویت و فرهیختگی هستید.

خرم با اشاره به اینکه امروز عرصه جنگ عوض شده و دفاع همچنان باقی است، ادامه داد: رشد علمی جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال با همه موانع و محدودیت ها، ۱۱ درصد بیشتر از متوسط جهانی است.

وی گفت: جوانانی مانند احمدی روشن ها، شهریاری ها و رضایی نژاد ها در فناوری هسته ای توانستند خود را به قله های علمی برسانند.

فرمانده سپاه عاشورا افزود: نباید دچار خود کم بینی شویم. شهید باقری نابغه جنگ و الگو برای جوانان امروز در عرصه‌های مخلصانه الهی بود و شهید تهرانی مقدم هم نابغه صنعت است.

وی گفت: متاسفانه جمعی از تکنوکرات ها در حل مشکلات اقتصادی مردم وا مانده اند، تفکر لیبرالی در حل مشکلات معیشتی ناتوان است. اگر کارها را به جوانان دلسوز و مبتکر محول کنند، مشکلات حل می شود.

خرم ابراز داشت: چشم لیبرال های داخلی همچنان به دستان غربی ها دوخته شده است. برخلاف افرادی که همیشه دنبال ایجاد ناامیدی هستند ولی معتقدیم هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد.

کد مطلب 4525064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار