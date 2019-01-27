دانش آموزان رویش های انقلاب در معنویت هستند/ هیچ بن بستی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم ظهر امروز یک شنبه در اجلاسیه دانش آموزی کنگره ملی شهید حسن باقری گفت: مشکل غرب هویت انقلاب اسلامی است نه موشک و انرژی هسته‌ای. شهید حسن باقری اهل روزمره‌گی نبود.

وی سپس افزود: شهید باقری، مرد خلّاق و مبتکر آذربایجانی که در خوزستان درخشید، اهل روزمرگی نبود و به دنبال نوآوری، بالندگی، ابتکار و خدمت بود و توانست روح خودباوری دینی فرماندهان جنگ آن روز را متبلور کند.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: شما دانش آموزان رویش های انقلاب در معنویت و فرهیختگی هستید.

خرم با اشاره به اینکه امروز عرصه جنگ عوض شده و دفاع همچنان باقی است، ادامه داد: رشد علمی جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال با همه موانع و محدودیت ها، ۱۱ درصد بیشتر از متوسط جهانی است.

وی گفت: جوانانی مانند احمدی روشن ها، شهریاری ها و رضایی نژاد ها در فناوری هسته ای توانستند خود را به قله های علمی برسانند.

فرمانده سپاه عاشورا افزود: نباید دچار خود کم بینی شویم. شهید باقری نابغه جنگ و الگو برای جوانان امروز در عرصه‌های مخلصانه الهی بود و شهید تهرانی مقدم هم نابغه صنعت است.

وی گفت: متاسفانه جمعی از تکنوکرات ها در حل مشکلات اقتصادی مردم وا مانده اند، تفکر لیبرالی در حل مشکلات معیشتی ناتوان است. اگر کارها را به جوانان دلسوز و مبتکر محول کنند، مشکلات حل می شود.

خرم ابراز داشت: چشم لیبرال های داخلی همچنان به دستان غربی ها دوخته شده است. برخلاف افرادی که همیشه دنبال ایجاد ناامیدی هستند ولی معتقدیم هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد.