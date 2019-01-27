ایتالیا به پناهجویان سرگردان سیسیل اسکان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، سازمان ملل و چند نهاد بین المللی مردمی از ایتالیا خواستند تا پناهجویان سرگردان در سواحل سیسیل را اسکان دهند.

بر اساس گزارش های منتشر شده ۴۷ پناهجوی مستقر در شناور « Sea-Watch ۳» از تاریخ ۱۹ ژانویه از سواحل لیبی نجات داده شده و اکنون در سواحل سیسیل سرگردان و در انتظار مجوز دولت ایتالیا هستند.

از سوی دیگر سازمان بین‌المللی مهاجرت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و صندوق کودکان ملل متحد در این باره اعلام کردند که وضعیت روی عرشه این شناور بسیار بد است.

سخنگوی این شناور در این خصوص اظهار داشت: سرنشینان شناور بسیار خسته بوده و برخی از آنها که از زندان های لیبی فرار کرده اند از اوضاع جسمی و روحی وخیمی برخوردار هستند.

گفتنی است «ماتئو سالوینی» وزیر کشور ایتالیا از عدم بازگشایی بندرهای ایتالیا سخن به میان آورده است.