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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

سازمان ملل:

ایتالیا به پناهجویان سرگردان سیسیل اسکان دهد

ایتالیا به پناهجویان سرگردان سیسیل اسکان دهد

سازمان ملل و چند ارگان بین المللی مردمی خواستار اسکان پناهجویان سرگردان در سواحل سیسیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، سازمان ملل و چند نهاد بین المللی مردمی از ایتالیا خواستند تا پناهجویان سرگردان در سواحل سیسیل را اسکان دهند. 

بر اساس گزارش های منتشر شده ۴۷ پناهجوی مستقر در شناور « Sea-Watch ۳» از تاریخ ۱۹ ژانویه از سواحل لیبی نجات داده شده و اکنون در سواحل سیسیل سرگردان و در انتظار مجوز دولت ایتالیا هستند. 

از سوی دیگر سازمان بین‌المللی مهاجرت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و صندوق کودکان ملل متحد در این باره اعلام کردند که وضعیت روی عرشه این شناور بسیار بد است.

سخنگوی این شناور در این خصوص اظهار داشت: سرنشینان شناور بسیار خسته بوده و برخی از آنها که از زندان های لیبی فرار کرده اند از اوضاع جسمی و روحی وخیمی برخوردار هستند. 

گفتنی است «ماتئو سالوینی» وزیر کشور ایتالیا از عدم بازگشایی بندرهای ایتالیا سخن به میان آورده است.

کد مطلب 4525068
شقایق لامع زاده

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