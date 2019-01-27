۳۵ روستا در زنجان همزمان با دهه فجر گازدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی احمدلو ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار داشت: خوشبختانه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی اکثریت مردم کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
وی بابیان اینکه ۲۱ شهر استان زنجان از نعمت گاز برخوردار هستند، اظهار کرد: درصد زیادی از روستاهای استان هم گاز دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به برنامههای شرکت گاز استان در ایامالله دهه فجر اشاره کرد و گفت: دهه فجر امسال ۳۵ روستا گازدار میشود و درمجموع روستاهای بهرهمند از گاز به ۵۴۰ روستا میرسد.
احمدلو تأکید کرد: گازرسانی به ۱۳۱ روستا در دست مطالعه است که با بهرهمندی این روستاها از گاز، بیش از ۹۰ درصد روستاها گازدار خواهند بود.
وی افزود: درمجموع ۹۴.۳ درصد خانوارهای شهری و روستایی استان زنجان از نعمت گاز برخوردار هستند.
احمدلو تأکید کرد: در دهه مبارک فجر ۲۵ واحد تولیدی و صنعتی در استان افتتاح میشود که برای اجرای این طرحها ۴ میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان اعتبار اختصاصیافته است.
وی به مطالبات شرکت گاز استان زنجان از مشترکین اشاره کرد و گفت: این شرکت بیش از ۹۷ میلیارد تومان از مشترکین طلب دارد که ۲۵ درصد این بدهیها خانگی، ۴۵ درصد صنعتی و ۳۰ درصد سایر بخشها است.
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