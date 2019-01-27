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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان:

۳۵ روستا در زنجان همزمان با دهه فجر گازدار می شود

۳۵ روستا در زنجان همزمان با دهه فجر گازدار می شود

زنجان-مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: همزمان با دهه فجر امسال ۳۵ روستا در استان زنجان به شبکه گاز سراسری وصل می‌شود که مجموع روستاهای بهره‌مند از گاز به ۵۴۰ روستا می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی احمدلو ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار داشت: خوشبختانه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی اکثریت مردم کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی بابیان اینکه  ۲۱ شهر استان زنجان از نعمت گاز برخوردار هستند، اظهار کرد: درصد زیادی از روستاهای استان هم گاز دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به برنامه‌های شرکت گاز استان در ایام‌الله دهه فجر اشاره کرد و گفت: دهه فجر امسال ۳۵ روستا گازدار می‌شود و درمجموع روستاهای بهره‌مند از گاز به ۵۴۰ روستا می‌رسد.

احمدلو تأکید کرد: گازرسانی به ۱۳۱ روستا در دست مطالعه است که با بهره‌مندی این روستاها از گاز، بیش از ۹۰ درصد روستاها گازدار خواهند بود.

وی افزود: درمجموع  ۹۴.۳ درصد خانوارهای شهری و روستایی استان زنجان از نعمت گاز برخوردار هستند.

احمدلو تأکید کرد: در دهه مبارک فجر ۲۵ واحد تولیدی و صنعتی در استان افتتاح می‌شود که برای اجرای این طرح‌ها ۴ میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان اعتبار اختصاص‌یافته است.

وی به مطالبات شرکت گاز استان زنجان از مشترکین اشاره کرد و گفت: این شرکت بیش از ۹۷ میلیارد تومان از مشترکین طلب دارد که ۲۵ درصد این بدهی‌ها خانگی، ۴۵ درصد  صنعتی و ۳۰ درصد سایر بخش‌ها است.

کد مطلب 4525070

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