تربیت نیروهای بهداشت دهان و دندان بر حسب نیاز کشور صورت گیرد

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم حرکت دانشکده های دندانپزشکی کشور به سمت تحول و نوآوری در آموزش به پیشرفت های دندانپزشکی کشور طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: تصمیمات مرتبط با رشته ها باید به صورت جامع در تمامی حوزه های نظام سلامت و به صورت هماهنگ اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی در نشست روسای دانشکده های دندانپزشکی کشور که با حضور سرپرست وزارت بهداشت برگزار شد، ارتباط حوزه‌های مختلف دندان‌پزشکی کشور را یکی از الزامات این حوزه برشمرد و اظهار داشت: اکنون ارتباط خوبی شکل گرفته و بسیاری از تصمیمات با نظر مسئولین و صاحبنظران حوزه های مختلف اتخاذ می شود.

وی به بازنگری کوریکولوم دندانپزشکی عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: لازم است نقشه مدونی برای تربیت نیروی انسانی در کشور طراحی شود. کتاب مرجع دندانپزشکی نیز تدوین شد و لازم است توسط مسئولین فن مورد بازنگری مجدد باتوجه به نیازهای کشور قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با عنوان اینکه محاسبات نیروی انسانی مورد نیاز کشور در رشته دندانپزشکی توسط تیمی با کمک دبیرخانه انجام شده، اظهار داشت: برنامه وزارت بهداشت به هیچ وجه توسعه کمی رشته ها نیست. بلکه می خواهیم به اندازه نیاز کشور و بر حسب نیازهای هر منطقه نیرو تربیت کنیم و بیشتر ارتقای کیفیت در آموزش مدنظر است.

وی به موضوع نیروهای حد واسط در رشته های مرتبط با سلامت دهان و دندان اشاره کرد و گفت: تربیت این گروه از نیروها نیز باید بسیار مدیریت شده و حسب نیازهای کشور انجام شود. تلاش های بسیار خوبی در دبیرخانه طی چند سال گذشته برای مدیریت این موضوع صورت گرفته است.

لاریجانی با اشاره به اعتباربخشی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: سعی شده تا با برنامه ریزی هایی که به عمل آمده چالش های نیروهای انسانی را در تمامی حوزه ها از جمله دندانپزشکی مرتفع کنیم.

وی به برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: مباحث تحول بحث های دور از ذهنی نیست، به عنوان مثال انتظار این است که دانشکده دندانپزشکی بداند باتوجه به نقاط قوت خود در کشور چه ماموریت ویژه ای دارد. این همان بحث مرجعیت است که انتظار می رود به سمت آن حرکت کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: لازم است در تمامی رشته ها نگاه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم وجود داشته باشد و به بحث بین المللی سازی آموزش به عنوان یک ظرفیت نگاه شود.

وی افزود: ما اگر می‌خواهیم در آینده کشورهای منطقه تاثیرگذار باشیم باید آموزش‌های مان را بین المللی کنیم همین الان ما کسانی را داریم که در برخی کشورها مسئولیت‌های مهم ارائه‌ خدمات را دارند همان کسانی هستند که با ما ارتباط فرهنگی ایجاد کردند و ارتباط دارند لذا در این زمینه باید قدمهای استوارتری برداریم.

لاریجانی با اشاره به اینکه باید نگاه آمایشی در تمامی رشته ها ایجاد شود، گفت: امروز برای اینکه یک رشته‌تخصصی را در یک دانشکده کوچک داشته باشیم نیاز نداریم تمام اساتید در آن دانشکده حضور داشته باشند بلکه استاد می‌تواند در یک دانشگاه بزرگتر حضور داشته باشد و ساعاتی را در آن دانشکده تدریس کند.

وی با بیان این مطلب که ۸۵ درصد خدمات دندانپزشکی به صورت سرپایی است انجام می شود، اظهار داشت: برای افزایش هزینه اثربخشی خدمات لازم است برخی خدمات به صورت سرپایی انجام شود و از بستری های غیرضروری در حوزه های مختلف پرهیز شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه چارچوبی برای اعتباربخشی دانشکده های مختلف از جمله دانشکده های دندانپزشکی در کشور طراحی شده گفت: باید شبکه دندانپزشکی در وزارت بهداشت سامان یابد و حوزه های مختلف وزارت بهداشت در زمینه توسعه علوم و خدمات دندانپزشکی در کشور به صورت یکپارچه همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: الان دندانپزشکانی فارغ‌التحصیل می شوند که در استان‌ها به صورت بومی جذب می شوند و کمبود نیروی انسانی برخی استان ها را با جذب نیروهای بومی متعهد مرتفع کرده ایم.

لاریجانی با بیان اینکه وزارت بهداشت قدم‌های استواری در رشته های مختلف برداشته گفت: در زمینه‌ دندانپزشکی نیز طی چند سال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم با همکاری این جمع پیشرفت بهتری در حوزه دندانپزشکی کشور داشته باشیم.