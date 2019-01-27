مرحله دوم رهاسازی آب سدها به سمت دریاچه ارومیه آغاز شد

فرهاد سرخوش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رهاسازی آب سدهای استان از مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه از نیمه دوم سال آغاز شده است افزود: در مرحله اول رهاسازی ۱۵۶ میلیون مترمکعب آب مازاد سدها به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز که از امروز یکشنبه آغاز شده است از سد شهیدکاظمی بوکان به میزان ۱۳۰ میلیون مترمکعب با دبی ۷۰ مترمکعب برثانیه به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی می شود.

سرخوش مجموع آب رهاسازی شده از سدهای استان به سمت دریاچه ارومیه را ۳۸۶ میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: بر حسب بارش ها منابع و مصارف منابع آبی اگر آب مازاد در مخازن داشته باشیم باز مرحله سوم رهاسازی را شاهد خواهیم بود.

رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه سطح تراز دریاچه ارومیه را ۱۲۷۰.۶۴ سانتیمتر عنوان کرد و اظهارداشت: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۳۰ سانتیمتر افزایش نشان می دهد.

وی از افزایش ۵۹۰ میلیون مترمکعبی حجم آب دریاچه ارومیه و ۳۵۴ کیلومتری وسعت دریاچه خبر داد و گفت: هم اکنون حجم آب دریاچه ارومیه به یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب و وسعت دریاچه نیز به دو هزار و ۱۶۲ کیلومترمربع رسیده است.

رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه میزان اعتبار تخصیص یافته به دریاچه ارومیه در سال جاری را ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران کشور اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۹۸ فعلا اعتباری برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته نشده است.