شاخص زندان های خراسان شمالی از میانگین کشوری بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو قهرمانی ظهر یک شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان های خراسان شمالی با بیان اینکه سرانه فضای زندان های خراسان شمالی به ازای هر نفر بیش از ۱۴ متر مربع است، اظهار کرد: در حال حاضر میانگین سرانه فضای زندان های کشور به ازای هر نفر هشت و نیم متر مربع است از این رو سازمان امور زندان های کشور مکلف شده این رقم را به ۱۱۵ متر مربع افزایش دهد.

قهرمانی افزود: باتوجه به ارزشی که هر انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارد، توسعه فیزیکی زندان ها در دستور کار قرار دارد چرا که معتقدیم زندان برای مجازات نیست بلکه مکانی برای تربیت انسان ها است.

وی با بیان اینکه زندانی شدن برخی از انسان ها به دلیل ناکارآمدی سایر نهادهای مسئول است، گفت: تهدیدات و هجمه هایی که از سوی دشمنان نظام برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شده در کنار کم کاری برخی دستگاه ها زمینه زندانی شدن برخی افراد را فراهم می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها گفت: قطعا هر انسانی ظرفیت تغییر و شروع دوباره برای ورود به جامعه را دارد، بنابراین باید جایگاه افراد حفظ شود.

خسروی تشکیل سازمان زندان ها را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اعلام کرد و افزود: سازمان زندان ها به عنوان یکی از ارکان مهم اجرای مجازات کشور وظیفه اجرای مجازات حبس را برعهده دارد اما هدف اصلی در زندان انسان سازی است.

وی درباره توجه مقام معظم رهبری به سازمان امور زندان های کشور، بیان کرد: باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، سازمان زندان ها به عنوان یکی از دستگاه های پیشرو در کاهش آسیب های اجتماعی معرفی شد.