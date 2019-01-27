نظارت بر مجتمع های خدمات رفاهی کرمان تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آیت اللهی موسوی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه همه مسافران نوروزی که وارد شهر کرمان می شوند در این شهر ساکن نمی شوند و برخی از آنها مسافران عبوری هستند بهتر است کمپ های خوشامدگویی و راهنمایی در ورودی شهر ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه بعضی مسافران فقط به صورت عبوری از استان ما عبور می کنند، گفت: از طریق ایجاد کمپ ها در ورودی شهر می توان اطلاعاتی در مورد استان کرمان و مکان های گردشگری به این افراد داده و باعث شویم در سفرهای بعدی کرمان را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری‌شان انتخاب کنند.

وی افزود: هر سال کمپ های خوش آمدگویی به مسافران نوروزی در چادر برپا و با وزیدن باد خراب و پاره می شدند که منظره خوشایندی نداشت؛ به همین دلیل ۳۰ کانکس در سطح استان برای این منظور در نظر گرفته شده است.

آیت اللهی موسوی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی و آگاهی مردم از وجود نرم افزار کرمان گردی افزود: سال گذشته تصویب شد مجموعه ای از بازرسی، تعزیرات حکومتی و میراث فرهنگی از مجتمع های خدمات رفاهی، سرویس های بهداشتی و پمپ بنزین ها بازدید کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: طبق تعهدی که این مراکز داده اند باید سرویس های بهداشتی سالم و کارا برخوردار بوده ودرب آنها بسته نباشد. اگر مشکلاتی در این زمینه داشت از ناحیه تعزیرات حکومتی برخورد شده و تذکرات لازم داده شود. فرصت دارید این موضوع را ساماندهی کنید وهر جا کمکی نیاز بود ما هم کمک کنیم .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بیان داشت: سال گذشته مشکلات زیادی در زمینه های مختلف از جمله سرویس بهداشتی، پارکینگ، آب و ... وجود داشت که باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.

آیت اللهی موسوی تصریح کرد: به صورت نامحسوس از آشپزخانه های هتل ها، رستوران ها، مسافرخانه ها و انبارهای آنها بازدید شود.

وی ادامه داد: تابلوهای راهنما به دو زبان در کرمان نصب شود و حتما یکی از این زبان ها انگلیسی باشد.

آیت اللهی موسوی عنوان کرد: گردشگران خارجی علاقه زیادی به بافت فرسوده کرمان دارند و باید در این زمینه کار انجام شود.