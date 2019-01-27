به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان فراگیرترین صنف نشر کشور از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در محل این تشکل صنفی آغاز شده و تا ساعت ۱۴:۳۰ ادامه دارد.

به منظور برگزاری این رویداد، ساختمان اتحادیه از روز گذشته تعطیل و در اختیار اتاق اصناف تهران قرار گرفته و نمایندگان این اتاق از صبح امروز مشغول اخذ رأی از ناشران و کتابفروشان عضو اتحادیه هستند.

حضور قابل توجه پیشکسوتان صاحب نشر و صاحبان پروانه فعالیت در اتحادیه در این دوره از انتخابات چشم گیر بوده و پیش بینی می شود حد نصاب شرکت ناشران و کتابفروشان در این انتخابات از دوره های پیش فراتر برود.

حضور مدیران بنگاه های بزرگ چاپ، نشر و توزیع کتاب تهران از جمله مدیران انتشارات چشمه، ققنوس، مروارید، آگه، صالح، قطره، نیماژ و غیره از اتفاقات قابل توجه در این انتخابات بود. دقایقی پیش یحیی دهقانی مدیر نشر مبتکران که هفته گذشته در نشست خبری از کاندیداتوری در انتخابات این دوره از اتحادیه انصراف داده بود با حضور در محل اتحادیه در انتخابات شرکت کرد.

این در حالی است که از روز گذشته و در فضای مجازی ائتلافی از سوی منصرفین از نامزدی در انتخابات به منظور تشویق ناشران برای شرکت نکردن در این رویداد نیز شکل گرفته بود.

حضور محسن هاشمی در انتخابات امروز هم از دیگر حاشیه‌های جالب‌توجه است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مدیرعامل انتشارات آثار مرحوم آیت‌الله هاشمی است.

همچنین مشاهدات خبرنگار مهر حاکی از آن است که علیرغم اعلام قبلی منصرفین از شرکت نکردن در انتخابات به دلیل حضور نیافتن آنها در اتاق اصناف و عدم اعلام انصرافشان، نام آنها کماکان در لیست انتخاباتی امروز وجود دارد.

این انتخابات در ساعت 14 امروز به پایان رسید و به فاصله ده دقیقه پس از آن آرا حاصله اعلام شد.