موزه عبرت در چهارمحال و بختیاری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، موزه عبرت ظهر یکشنبه در چهارمحال و بختیاری با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گشایش یافت.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک انقلاب استثنایی است و در هیچ نقطه ای در جهان در عصر های مختلف انقلابی مانند انقلاب اسلامی با ویژگی های خاص شکل نگرفته است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی انقلاب واقعی بود که دست بیگانگان را از غارت ثروت های کشور قطع کرد و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داد.

وی عنوان کرد: موزه عبرت نقش مهمی در آشنایی نسل امروز جامعه دوران پیش از انقلاب و زمان انقلاب اسلامی دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی در سطج جامعه ضروری است.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی روحیه خودباوری را در جامعه نهادینه کرد و زمینه پیشرفت کشور را مهیا کرد.

وی بیان کرد: باید از تمام ظرفیت ها برای معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال تفرقه افکنی در جامعه است، بیان کرد: دشمن می خواهد دستاورد های انقلاب اسلامی در جامعه کمرنگ نشان داده شود تا به اهداف شوم خود جامعه عمل بپوشاند.