  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۴

موزه عبرت در چهارمحال و بختیاری گشایش یافت

موزه عبرت در چهارمحال و بختیاری گشایش یافت

شهرکرد- موزه عبرت در چهارمحال و بختیاری با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، موزه عبرت ظهر یکشنبه در چهارمحال و بختیاری با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گشایش یافت.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک انقلاب استثنایی است و در هیچ نقطه ای در جهان در عصر های مختلف انقلابی مانند انقلاب اسلامی با ویژگی های خاص شکل نگرفته است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی انقلاب واقعی بود که دست بیگانگان را از غارت ثروت های کشور قطع کرد و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داد.

وی عنوان کرد: موزه عبرت نقش مهمی در آشنایی نسل امروز جامعه دوران پیش از انقلاب و زمان انقلاب اسلامی دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی در سطج جامعه ضروری است.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی روحیه خودباوری را در جامعه نهادینه کرد و زمینه پیشرفت کشور را مهیا کرد.

وی بیان کرد: باید از تمام ظرفیت ها برای معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال تفرقه افکنی در جامعه است، بیان کرد: دشمن می خواهد دستاورد های انقلاب اسلامی در جامعه کمرنگ نشان داده شود تا به اهداف شوم خود جامعه عمل بپوشاند.

کد مطلب 4525081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها