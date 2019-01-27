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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق:

تا وقتی داعش وجود دارد نظامیان آمریکایی باید در عراق بمانند

تا وقتی داعش وجود دارد نظامیان آمریکایی باید در عراق بمانند

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در سخنانی قابل تأمل گفت که حضور نظامیان آمریکایی در عراق تا زمانی که عناصر داعش در این کشور وجود دارند ضروری است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت: حضور نظامیان آمریکایی در عراق تا زمانی که عناصر گروه تروریستی داعش در این کشور حضور دارند ضروری است.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در حالی این سخنان را مطرح می کند که مسئولان عراقی و گروه های مختلف این کشور بارها بر ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از این کشور تاکید کرده اند.

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که نظامیان آمریکایی تاکنون در هیچ عملیات جدی در زمینه مبارزه با داعش شرکت نکرده و بالعکس با ارائه کمک های نظامی و غذایی به عناصر تروریست سعی در تقویت آنها داشته اند.

کد مطلب 4525082

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