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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

به منظور توسعه تعاملات اقتصادی؛

جهانگیری فردا عازم سوریه می‌شود

جهانگیری فردا عازم سوریه می‌شود

معاون اول رئیس‌جمهور به منظور توسعه تعاملات اقتصادی با سوریه، فردا (دوشنبه) به دمشق سفر می‌کند.

به گزاری خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور فردا(دوشنبه) هشتم بهمن در رأس یک هیئت بلند پایه اقتصادی به منظور امضا توافقنامه راهبردی بلند مدت ایران و سوریه راهی دمشق می‌شود.

این توافقنامه تحت بررسی گروه‌های کارشناسی است که نشست‌های عالی مشترک دو کشور ایران و سوریه اسناد آن را بررسی کرده‌اند و در رأس اسناد همکاری دو کشور به امضا معاون اول رئیس‌جمهور ایران و رئیس‌جمهور سوریه می‌رسد.

گفتنی است، سفر معاون اول رئیس جمهور به سوریه دو روزه است و اسحاق جهانگیری در این سفر علاوه بر دیدار با بشار اسد با «عماد خمیس» نخست وزیر این کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.

کد مطلب 4525091

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چه عجب بعد از هفت سال یک نفر پیدا شد رسما آنجا بره

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