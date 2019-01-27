به گزاری خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور فردا(دوشنبه) هشتم بهمن در رأس یک هیئت بلند پایه اقتصادی به منظور امضا توافقنامه راهبردی بلند مدت ایران و سوریه راهی دمشق میشود.
این توافقنامه تحت بررسی گروههای کارشناسی است که نشستهای عالی مشترک دو کشور ایران و سوریه اسناد آن را بررسی کردهاند و در رأس اسناد همکاری دو کشور به امضا معاون اول رئیسجمهور ایران و رئیسجمهور سوریه میرسد.
گفتنی است، سفر معاون اول رئیس جمهور به سوریه دو روزه است و اسحاق جهانگیری در این سفر علاوه بر دیدار با بشار اسد با «عماد خمیس» نخست وزیر این کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.
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