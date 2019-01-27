به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا فولادگر در تذکر شفاهی گفت: درآستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و علیرغم موفقیت های فراوان نظام جمهوری اسلامی در ابعاد سیاست خارجی، سیاست داخلی و مردم سالاری دینی و امور دفاعی، امنیتی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی امروزه شاهد مشکلات اقتصادی فراوانی در کشور هستیم.

وی تاکید کرد: برای ملتی که این‌گونه شایسته ۴۰ سال انقلاب را اداره کرده است، پسندیده نیست هنوز با مشکلات معیشتی از نوع توزیع گوشت یا گرانی هایی که امروز خاطر مردم را آزرده کرده است مواجه باشند. امیدواریم مسئولان در این ایام به شدت در جهت حل این مشکلات مردم اقدام موثر داشته باشند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع اظهار داشت: اکنون که این طرح برای بررسی به کمیسیون صنایع بازگشته است، در چارچوب مصوبه مجلس درخصوص انحصارزدایی از این صنعت و ایجاد زمینه رقابتی تصمیم گیری خواهیم کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: دولت باید اقداماتی در راستای ساماندهی و تنظیم‌گری بازار خودرو انجام دهد، امیدواریم مردم و صاحب نظران پیشنهاداتشان را حتما به مجلس بدهند و از خودروسازان درخواست می‌کنیم مصوبات تنظیم قیمت را با توجه به تصمیمات اخیر دولت اجرا کند.

وی ادامه داد: لازم است از قطعه سازان حمایت شود تا زنجیره تولید متوقف نشود و با عرضه بیشتر قیمت‌ها را کاهش دهند و مردم هم در این زمینه رضایت نسبی شان حاصل شود.