۳۰ پایگاه در ورودی شهرهای استان کرمان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان اظهار داشت: دو برنامه «طرح امداد و نجات» و «طرح ملی مسافران نوروزی» در حوزه جوانان و امداد در ایام نوروز اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه امداد ۳۰ پایگاه در ورودی شهرهای استان کرمان در نظر گرفته شده است، افزود: پایگاه هوایی و زمینی، پایگاه های ثابت و موقت در جاده ها به عنوان امداد و نجات هر گونه حادثه ای در جاده ها را پوشش می دهند.

فلاح بیان کرد: در طرح ایمنی مسافران نوروزی بیش از ۲۵ منطقه در سطح استان کرمان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره استقرار پایگاه های امدادی طی سال های گذشته در ورودی شهرها افزود: امسال بر خلاف سالهای گذشته بر اساس ابلاغیه ای که از مرکز صادر شده به ما دستور داده اند این پایگاه ها در داخل شهرها و پارک ها هم مستقر شوند تا دسترسی مردم به خدمات امدادی راحت تر شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت: تیم های سیار به صورت دوچرخه سوار برای ایام نوروز در پارک ها و مراکز پر جمعیت و شلوغ حضور پیدا می کنند و اگر کسی نیاز به خدمات امدادی داشت به آن فرد کمک می کنند.

فلاح تصریح کرد: پایگاه های موقت حلال احمر در مسیرهای پر تصادف استان کرمان ساکن می شوند.