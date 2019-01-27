به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در دیدار جمعی از فعالان فضای مجازی که ظهر یکشنبه در سالن محراب حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به اینکه قم شرایط و ویژگی‌های متفاوتی نسبت به دیگر شهرهای کشور دارد، عنوان کرد: در این شهر باید به دنبال کارهای متفاوت و تأثیرگذار باشیم تا بتوانیم به نتیجه مورد نظر برسیم.

وی با بیان اینکه برای ایستادگی مقابل تهاجم دشمن باید در چارچوب دین حرکت کنیم، اضافه کرد: ما در تبلیغات و رفتار خود هیچگاه همانند دشمن عمل نمی‌کنیم؛ دردهای مختلفی وجود دارد اما صرفاً بیان این دردها نمی‌تواند موجب رسیدن به درمان شود، هر چند هر مجموعه باید با توجه به رسالتی که دارد برای درمان این دردها تلاش کند.

تولیت آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) با تأکید بر اینکه وظیفه ما را قرآن و عترت و رهبری مشخص می‌کنند، عنوان کرد: اگر با رویکرد هیجانی به دنبال ورود به برخی عرصه‌ها باشیم و با رفتار خود همه را محکوم کنیم، نمی‌توانیم به درمان مورد نظر برسیم.

وی خاطرنشان کرد: خداوند برای گوهر انتخاب ارزش بسیاری قائل است و این گوهر را در اختیار بشر قرار داده به همین علت بشر برای انجام هر کاری مختار است و همانطور که در دوران پیامبر اسلام(ص) نیز بسیاری از مردم دوری از دین را انتخاب کردند اکنون نیز هستند افرادی که کاری به جبهه حق ندارند.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه کارهای فرهنگی باید بر اساس برنامه، اولویت و به صورت مرحله‌ای دنبال شود، مطرح کرد: خداوند متعال هر فردی را موظف کرده که بر اساس توان خود کار انجام دهد.

همچنین، حجت‌الاسلام مهدی احمدی معاون فرهنگی آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) نیز با اشاره به اینکه استکبار با استفاده از فضای مجازی به دنبال حذف اسلام، انقلاب و مفاهیم شیعی و انقلابی است، تصریح کرد: آستان مقدس در راستای مقابله با تهاجم دشمن سهمی دارد که امیدواریم با حمایت از فعالان فضای مجازی بتوانیم نقش خود را ایفا کنیم.

گفتنی است، برخی از فعالان فضای مجازی نیز در این دیدار طی سخنانی به بیان رویکردها، اهداف و موقعیت فعلی دشمن در فضای مجازی پرداختند.